Medios del Infoex trabajan en la extinción de un incendio forestal en Membrío

Archivo - Avión del Plan Infoex, en una imagen de archivo. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) se han desplegado para tratar de extinguir las llamas en un incendio forestal declarado este jueves, 24 de septiembre, en el término municipal de la localidad cacereña de Membrío.

En concreto, se han desplegado tres unidades de bomberos forestales terrestres y dos helitransportadas, además de un agente del medio natural y un técnico de extinción, para un total de 22 de efectivos.

Asimismo, realizan las labores de extinción desde el aire dos helicópteros y dos aviones.