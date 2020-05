El mercadillo de Cáceres se reanuda el miércoles 10 de junio con nuevas normas que garanticen la seguridad

El alcalde defiende las facilidades que se han dado a los hosteleros para reabrir sus negocios

CÁCERES, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El mercadillo semanal de Cáceres volverá a instalarse el miércoles 10 de junio en Vegas del Mocho con nuevas normas de seguridad que "garanticen la mayor seguridad posible", ya que se trata de un mercado muy extenso con muchos puestos llegado de fuera de la ciudad.

El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha insistido en que el objetivo es que se reanude la actividad de venta ambulante con la "mayor seguridad" siempre que no cambien las condiciones sanitarias en la ciudad y la propagación del virus siga controlada.

"Si no cambian las condiciones y el día 10 es posible celebrar un mercadillo con seguridad, habrá mercadillo", ha recalcado el regidor este viernes en una rueda de prensa online tras la reunión de la Junta de Gobierno local.



TERRAZAS Y QUEJAS DE HOSTELEROS

Sobre las quejas que algunos hosteleros sobre el retraso que están sufriendo las solicitudes de ampliación de terrazas o nuevas instalaciones, el alcalde ha defendido las facilidades que se le han dado al sector con las medidas que se han puesto en marcha de forma negociada con el colectivo.

Así, según ha anunciado en su comparecencia, desde el 14 de mayo, se han tramitado 51 ampliaciones de terrazas que ya pueden realizar su actividad de forma normal, ya que la Policía Local ya ha informado de forma favorable. Además, se han realizado 53 inspeciones con las que se han subsanado 36 deficiencias.

Por ello, ha defendido que la policía trabaja "a un ritmo muy importante" y a la "máxima capacidad" para poder atender todas las demandas, y ha insistido en que "hay que hacer cumplir las normas", y la policía "no puede ser más flexible", ya que no se pueden instalar terrazas en lugares en las que no se den las condiciones de accesibilidad como, por ejemplo, la calle Pizarro.

"Lo único que podemos hacer es agradecer a la policía que se preocupe por la salud de todos los cacereños al hacer cumplir también las normas también en las terrazas de los bares, aunque nos duela, nos cueste y nos suponga dolores de cabeza y preocupaciones", ha recalcado Salaya.

Sobre la posible manifestación de algunos hosteleros el lunes, a las 12,00 horas en la Plaza Mayor, para hacer llegar sus quejas al Ayuntamiento, Salaya les ha conminado a que "si no les convence lo que se ha negociado", se sienten a hablar para realizar nuevas propuestas. "Podemos hablar de casi todo pero de lo único que no podemos hablar es de incumplir la ley", ha sentenciado.

Así, ha agradecido a "la inmensa mayoría de los hosteleros" que han optado por negociar y con ese diálogo "han conseguido más que en ninguna otra ciudad", ya que se han ampliado terrazas a costa de eliminar aparcamientos y en "tiempo récord" con soluciones que se han puesto en marcha con el consenso del sector.

Pero, "si hay gente que se sigue sintiendo perjudicada, tienen todo el derecho a manifestarse", ha subrayado Salaya, que ha tendido la mano a estos hosteleros para hablar de "todo", menos "del incumplimiento de la ley".

FESTIVO LOCAL

En relación al festivo local de la Feria de San Fernando, que se mantiene este viernes, día 29, y que ha provocado las quejas de algunos comerciantes por tener que cerrar sus negocios cuando acaban de abrirlos, el alcalde ha explicado que la decisión de mantenerlo se ha tomado porque "los trabajadores tienen derecho a disfrutar de su día de descanso".

"Ha habido muchas opiniones y una parte del comercio valoraba que se mantuviera y otra quería que fuera más tarde el festivo", ha incidido el alcalde, que ha recordado que este asunto afecta a "muchos otros sectores" empresariales, y los festivos están relacionados con la negociación colectiva y "son un derecho de los trabajadores", ha insistido.

Salaya ha defendido que se cambiara el festivo de San Jorge al 25 de septiembre porque no entonces no había casi actividad pero ahora, muchos trabajadores ya están incorporados al trabajo y, en algunos sectores, "están sufriendo unas condiciones con un estrés enorme", por lo que "tienen derecho a disfrutar de su día de descanso", ha concluido.