Mérida afronta Emerita Lvdica con "expectativas muy altas" de ocupación hotelera

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en rueda de prensa este viernes, 15 de mayo, en Mérida (Badajoz). - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha afirmado que la ciudad encara la XVIII edición del Emerita Lvdica con "expectativas muy altas" en cuanto a ocupación hotelera y que ya escasea la oferta de habitaciones para los días que dura la celebración, del lunes 18 al domingo 24 de mayo.

En rueda de prensa, Rodríguez Osuna se ha mostrado este viernes "muy satisfecho" con la deriva y la importancia que ha cosechado esta fiesta de recreación histórica en Mérida, algo a lo que ha contribuido el presupuesto destinado, el personal implicado y la producción.

Igualmente, ha destacado que las 15.000 entradas para participar en los distintos actos del Emerita Lvdica se han agotado en apenas 24 horas y que se han recibido 442.000 mensajes en la plataforma para obtener entradas, que se reparten de manera gratuita.

"Las expectativas son muy buenas", ha resaltado el alcalde emeritense, quien ha recordado que una vez finalice esta edición, el consistorio se pondrá a trabajar en tramitar la solicitud de Fiesta de Interés Turístico Nacional.