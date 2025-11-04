Mérida celebra una nueva edición de la Ruta de la Tapa Gourmet con la participación de 14 establecimientos hosteleros

El delegado de Turismo, Felipe González, da a conocer los establecimientos premiados del concurso Ruta de la Tapa 2025 - EUROPA PRESS

MÉRIDA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida organiza la Ruta de la Tapa Gourmet del 6 al 30 de noviembre, con el objetivo de impulsar el turismo, la actividad comercial y la gastronomía local, además de dar a conocer la calidad de la cocina emeritense.

El delegado de Turismo, Felipe González, ha explicado este martes en rueda de prensa, que se trata de una actividad que "pone en valor" la gastronomía local y "fomenta" el consumo tanto de vecinos como de visitantes.

Por ello, desde el ayuntamiento se pretende contar con la implicación del sector para "promocionar de manera conjunta" los productos, la calidad y los establecimientos gastronómicos de Mérida, "una ciudad que ofrece lo mejor de su cocina durante todo el año", ha informado.

En esta ocasión participarán 14 establecimientos que ofrecerán una Tapa de la Ruta por 5 euros y una Tapa Gourmet por 7 euros. Entre ellos, se encuentra el Restaurante Ayre, La Faena, De Tripas Corazón, Naturacho Gastro Tapas, La Casona Museo, La extremeña, La Casona Plaza, Gastrobar Mirador del Guadiana, Vía de la Tapa, Capriccio Italiano-Senso-Único, The Kraft Bar, Restaurante 7 Sillas, Vaova Gastro y Cachicho Casa Benito.

Además, los clientes que participen en esta nueva edición de la Ruta de la Tapa podrán "optar a más de 50 premios completando su pasaporte con tres sellos de distintos establecimientos" que visiten y deberán, según ha explicado González, depositarlo en una urna ubicada en la Oficina de Turismo de la Puerta de la Villa antes del 2 de diciembre a las 14,00 horas.

Entre los premios, gracias a la contribución de los establecimientos participantes en la Ruta 2024, se incluyen una estancia para dos personas, experiencias gastronómicas en Extremadura, recorridos guiados por Mérida Secreta y Astro Turismo Extremadura, lotes de vino y productos ibéricos, catas y visitas a bodegas, cenas y comidas en restaurantes de la ciudad, e incluso el peso en cerveza de la persona agraciada.

El delegado ha destacado la colaboración de numerosas entidades del sector turístico y hostelero de la región como Hospederías de Extremadura, Estrella de Galicia, D.O. Ribera del Guadiana, Parador Nacional de Turismo de Mérida, entre otros.

Además, Estrella Galicia ofrecerá una promoción especial de la nueva marca LUPIA con azafatas en los establecimientos los viernes y sábados durante la Ruta de la Tapa.

Asimismo, González ha agradecido la "altísima participación y la gran calidad de las tapas, elaboradas con productos de la tierra, como nuestro cerdo ibérico, que fueron un auténtico deleite para todos los presentes".

"También consideramos el esfuerzo y dedicación que implica crear estas pequeñas y exquisitas miniaturas, que sin duda harán disfrutar a todas las personas que se animen a participar", ha valorado el delegado.

Cabe recordar que la votación del público para elegir las mejores tapas se realizará a través de un código QR, con el fin de hacer la participación de los clientes "más activa e interesante". Durante los 24 días de la Ruta de la Tapa, González ha indicado que las personas "podrán votar por sus tapas favoritas, y los resultados se darán a conocer en una nota de prensa al finalizar el mes".

Finalmente, el delegado ha animado a la ciudadanía a participar, acercarse y "dinamizar" la economía de la capital emeritense, y, sobre todo, "a disfrutar de las exquisitas tapas".

GALARDONADOS A LA MEJOR TAPA GOURMET 2025

El pasado 21 de octubre se celebró en la Escuela de Hostelería el concurso "Mejor Tapa Gourmet 2025". Así, el delegado ha anunciado como ganadora la tapa del Restaurante 7 Sillas, "Canelón Crujiente de Rabo de Toro". En segunda posición quedó la creación del restaurante De Tripas Corazón, "Orejillas de Cochinillo Fritas sobre Foie Templado y Mermeladas".

En tercer lugar, Cachicho Casa Benito con "De pie en el monte y brisa de mar. Manitas de cerdo rellenas de boletus y gambas en tempura", en cuarto lugar, The Kraft Bar con "Memento Vivere" y en quinto lugar el Restaurante Capriccio Italiano-Senso Unico con "En la pompa".

El cocinero Rafael Albor, del Restaurante 7 Sillas y creador de la mejor tapa Gourmet, ha sido premiado con una experiencia gastroturística para dos personas en las Hospederías de Extremadura. El premio incluye estancia y menú degustación, así como la "oportunidad de compartir" con el chef de la hospedería elegida una visión de la alta cocina extremeña, caracterizada por la "sencillez y delicadeza" de productos de Denominación de Origen e Indicación Geográfica Protegida de primera calidad.

La información de la Ruta de la Tapa está disponible en la páginas web del Ayuntamiento y de Turismo de Mérida, así como en las redes sociales de ambas entidades.