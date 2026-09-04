Mérida cierra agosto con un 19 % más de visitantes en sus oficinas de turismo y una ocupación del 90 %

Turista por las calles de Mérida este verano - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Oficinas de Turismo de Mérida recibieron el pasado mes de agosto a 25.244 visitantes atendidos, frente a los 21.233 del mismo mes del año pasado, lo que supone un incremento del 18,89 %.

Del total de visitantes registrados, 20.125 fueron nacionales y 5.119 internacionales, con crecimientos del 18,96% y del 18,60%, respectivamente. Madrid, Andalucía y Cataluña encabezan el turismo nacional, mientras que Portugal, México y Francia son los principales mercados internacionales.

Datos que para el gobierno local reflejan la "fortaleza" de Mérida como destino turístico cultural y la capacidad de la ciudad para atraer visitantes durante todo el año, especialmente cuando "el patrimonio se combina con una programación cultural y de ocio capaz de generar nuevos motivos para visitar la ciudad", señala en una nota de prensa.

En este sentido, el mes de agosto ha coincidido con la celebración y clausura de la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, cuya "capacidad de atracción turística y contribución a la dinamización de la ciudad" queda reflejada en los indicadores disponibles que señalan que la "elevada demanda turística" registrada durante el verano constata la importancia del certamen como "elemento de posicionamiento y promoción" de la capital extremeña.

Para el Gobierno municipal, estos datos tienen una lectura que va "mucho más allá" del número de personas que pasan por las Oficinas de Turismo. Cada visitante que llega a Mérida supone "actividad para la ciudad", ya sea a través del alojamiento, la restauración, el comercio, los servicios turísticos o la participación en las numerosas actividades culturales y de ocio que se desarrollan a lo largo del año.

El propio perfil de las consultas realizadas durante agosto, señala el ayuntamiento, muestra esta "conexión". Así, las principales demandas de los visitantes estuvieron relacionadas con los monumentos y espacios patrimoniales, la programación cultural, la gastronomía y restauración local y los eventos celebrados en la ciudad.

DATOS DE OCUPACIÓN

A ello se suman los datos de ocupación facilitados por establecimientos hoteleros de la ciudad. El promedio de los cinco establecimientos que han aportado información se situó en el 89,42% durante agosto, con registros "especialmente elevados" en algunos casos: 94,33% en el Parador, 92,4% en el Hotel Aldama, 91,94% en el Hotel Akla, 88,09% en el Mérida Palace y 80,32% en MPD Apartamentos.

El ayuntamiento considera que estos indicadores evidencian que la promoción turística de Mérida "debe entenderse como una política económica", porque la capacidad de atracción de la ciudad "repercute directamente en numerosos sectores y profesionales".

El Plan Estratégico de Turismo pasa por seguir potenciando el "principal elemento diferenciador" de Mérida, su patrimonio histórico y arqueológico, pero acompañado de una programación que permita que la ciudad "esté activa y tenga capacidad de atraer visitantes más allá de una visita puntual".

El informe de agosto refleja un "destino consolidado en el ámbito cultural y con una proyección internacional creciente". En este sentido, el Gobierno municipal defiende que la suma de patrimonio, cultura, festivales, fiestas, gastronomía y actividades convierte a Mérida en una "ciudad con capacidad para generar actividad económica durante todo el año".

Los datos acumulados de los últimos años también permiten contextualizar la evolución. En agosto de 2019 se registraron 41.868 visitantes en las Oficinas de Turismo, una cifra "extraordinaria" previa a la pandemia, mientras que en los últimos años se observa una recuperación y consolidación progresiva: 18.802 en 2024, 21.233 en 2025 y 25.244 en agosto de 2026.

El Gobierno municipal destaca que Mérida está consiguiendo convertir su patrimonio en una "herramienta de generación de actividad, apoyándose en una programación cultural y festiva que multiplica los motivos para visitar la ciudad".

La apuesta pasa por seguir trabajando para que quien llega a Mérida se quede, consuma en los establecimientos, conozca los monumentos, participe en las actividades y vuelva. Los datos de agosto, con casi 25.250 visitantes atendidos en las Oficinas de Turismo y una ocupación hotelera cercana al 90% entre los establecimientos que han facilitado sus cifras, "respaldan una estrategia en la que turismo y economía local forman parte de una misma realidad".

Así lo argumenta el gobierno local, para el que "hacer de Mérida una ciudad atractiva para visitar significa también hacer de Mérida una ciudad con más actividad, más oportunidades y más capacidad para generar riqueza en sus calles y para sus empresas y profesionales".