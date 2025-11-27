Mérida contará con 20 jaulas en distintas zonas de la ciudad para el control de palomas

Palomas en Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha adjudicado a la empresa Athisa Sanidad Ambiental un contrato para el control de palomas por un importe de 18.000 euros, por lo que se colocarán 20 jaulas en distintas zonas de la ciudad con el fin de minimizar la población de palomas y, por tanto, los daños que ocasionan.

Los trabajos para realizar los programas anteriormente descritos no supondrán molestia para los ciudadanos y, en todos los casos, se ejecutarán "de modo profesional", con el objetivo de "reducir cualquier riesgo para el hombre, los animales o el medio ambiente, cumpliendo siempre la normativa de protección de los animales".

Los equipos de captura se revisarán para evitar situaciones de estrés en las especies y manteniendo el bienestar animal, y las localizaciones de las jaulas se irán rotando para poder ir disminuyendo la población en toda la ciudad, dependiendo de las características del edificio y en los lugares resultantes de cualquier circunstancia o emergencia que se considere, según los criterios del personal técnico municipal.

Asimismo, el Ayuntamiento de Mérida está trabajando en la licitación de un contrato mayor que supera los 70.000 euros para poner en marcha un servicio de control permanente de esta especie.

De otro lado, los servicios veterinarios del Ayuntamiento de Mérida ponen a disposición de la ciudadanía una línea abierta de atención a quejas vecinales por problemas de palomas en el correo controldeespecies@merida.es, al que pueden realizar la solicitud de puesta de jaulas en un edificio privado.

Los vecinos vecinos recibirán un cuestionario para conocer la idoneidad del edificio para la colocación de las jaulas, y si el resultado es positivo la empresa solicitará una autorización de todos los propietarios de dicho inmueble para la instalación, así como autorización de acceso de manera autónoma y permanente a las jaulas mientras estén colocadas.

En ese sentido, señala el consistorio que "la cantidad de palomas que pueden localizarse puntualmente o habitar de forma permanente en un espacio determinado está estrechamente relacionada con la existencia en esa localización de los factores de disponibilidad de comida, agua y refugios".

Por este motivo, el ayuntamiento insiste en la necesidad de no dar de comer a las palomas en la vía pública, ni desde balcones ni terrazas y no dejar a su alcance restos de alimentos, ya que "con este simple gesto, se consigue que se mantenga un mínimo de reproducción".