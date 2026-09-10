La Mesa Sectorial de Personal Docente aprueba la creación de equipos específicos para alumnado con altas capacidades

Reunión de la Mesa Sectorial de Personal Docente en Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de Personal Docente en Extremadura, reunida este jueves en Mérida, ha aprobado la normativa que regula la creación de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específicos de Atención al alumnado con Altas Capacidades.

Con esta medida, la Consejería de Educación y Formación Profesional refuerza la atención especializada a este alumnado mediante una respuesta educativa "coordinada" y "unificada", que priorizará su identificación y evaluación psicopedagógica, la detección de necesidades educativas y el asesoramiento y apoyo al profesorado y a las familias.

Estos equipos estarán integrados por un total de 10 docentes de la especialidad de Orientación Educativa, aunque la Administración deja abierta la posibilidad de incorporar nuevos perfiles profesionales y modificar el número de especialistas asignados a los equipos, en función de las necesidades que se detecten y de los recursos disponibles.

En cuanto a la organización de los equipos, la Mesa Sectorial ha acordado la creación de dos sedes principales, en Badajoz y Cáceres, que contarán con dos docentes cada una; y seis subsedes provinciales, ubicadas en Villanueva de la Serena, Zafra, Mérida, Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata, integradas por un docente cada una.

Cada equipo específico tendrá una autonomía técnica dentro de una red coordinada de orientación y los principios de este equipo se sustentan en la complementariedad y especialización, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Asimismo, la orden aprobada por la Administración educativa y las organizaciones sindicales establece el procedimiento para solicitar la intervención del equipo, que podrá iniciarse a petición de los centros educativos o de oficio por la administración competente. En cualquier caso, será necesaria la autorización de las familias para tramitar la solicitud.

BIENESTAR Y PROTECCIÓN DEL ALUMNADO

Otro de los acuerdos alcanzados en la Mesa ha sido la creación de la Unidad de Bienestar Emocional y Protección (UBEP) del alumnado en Extremadura. Este órgano se configura como un recurso especializado destinado a mejorar el bienestar emocional y la protección de los estudiantes mediante una labor de asesoramiento, apoyo técnico, coordinación y colaboración con la comunidad educativa.

Entre sus objetivos, están también el de favorecer la unificación de criterios de actuación, la prevención y detección temprana de situaciones de riesgo, la difusión de buenas prácticas y el desarrollo de acciones formativas.

Sus actuaciones tendrán carácter educativo, preventivo y de apoyo e irán destinadas al alumnado y a sus familias, así como a docentes, equipos directivos, coordinadores de bienestar y protección, servicios de orientación y profesionales del Programa de Bienestar Emocional y Protección.

La Unidad estará integrada por personal docente con formación y experiencia acreditada en inclusión educativa, bienestar emocional, protección o ámbitos relacionados.

CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS DE APOYO

Por otro lado, la Consejería de Educación y Formación Profesional dará continuidad a dos unidades especializadas que hasta ahora venían funcionando con carácter experimental y que ahora se han reestructurado. Así, la Mesa ha aprobado las instrucciones que regularán de aquí en adelante la Unidad para la Atención al Alumnado con Altas Capacidades (UAACC) y la Unidad para la Atención al Alumnado con Trastorno del Espectro Autista (UTEA).

Este acuerdo consolida ambos servicios como estructuras estables de apoyo a la inclusión educativa de estos alumnos y alumnas. Asimismo, la experiencia acumulada durante la fase piloto de las unidades ha permitido introducir mejoras en su funcionamiento y organización para optimizar y agilizar la labor que desempeñan.

En esta línea, las nuevas instrucciones impulsan un modelo más enfocado al asesoramiento especializado, la coordinación y colaboración con los equipos específicos de orientación, los servicios de orientación generales y los centros educativos. Además, se flexibiliza la composición de ambas unidades, que podrán incorporar diferentes perfiles profesionales en función de las necesidades detectadas, al tiempo que se redefinen sus funciones para favorecer una intervención "más ajustada".