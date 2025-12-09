El Ministerio de Agricultura concede ayudas a 105 explotaciones agrarias de titularidad compartida de Extremadura

Archivo - Fachada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 105 explotaciones agrarias de titularidad compartida de Extremadura recibirán antes de que finalice el año 1.500 euros cada una en ayudas del Ministerio de Agricultura, lo que supone un importe total de 157.500 euros.

Así, de las 145 explotaciones agrarias de titularidad compartida que podían optar a esta ayuda en la región extremeña, finalmente han sido 150 las beneficiarias, lo que supone un 72,4 por ciento.

En todo el país, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha concedido ayudas por 1,79 millones de euros a 1.194 explotaciones agrarias de titularidad compartida, que percibirán la cuantía máxima para 2025 de 1.500 por entidad antes de que finalice el año, según resolución definitiva publicada en sede electrónica.

En concreto, este apoyo tiene como finalidad ayudar a sufragar las cuotas de la Seguridad Social de los titulares de las explotaciones agrarias de titularidad compartida, una figura regulada por la Ley 35/2011, de titularidad compartida, para favorecer la participación de las mujeres en la actividad agraria y garantizar la igualdad de derechos y obligaciones dentro de las explotaciones familiares.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, se ha congratulado de estas subvenciones. "No es un trámite administrativo: es justicia. Reconoce el trabajo que las mujeres llevan décadas haciendo en las explotaciones y les da derechos efectivos", ha señalado.

García Bernal ha subrayado que una mayor presencia de mujeres en la actividad agraria "fortalece el tejido productivo, da estabilidad a los pueblos y hace más fuerte al sector", y ha reiterado que la igualdad "es una condición imprescindible para el futuro del medio rural".

Desde la puesta en marcha de esta línea de subvenciones en 2021, el número de solicitudes y de entidades beneficiarias ha mostrado un crecimiento continuo al pasar de 729 entidades beneficiarias a las actuales 1.194.

En 2025, las comunidades autónomas con mayores porcentajes de entidades beneficiarias respecto al total potencial han sido Navarra, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia, todas ellas con valores superiores al 80%.