El Ministerio de Transición Ecológica premia a Diputación de Badajoz por su impulso de comunidades energéticas locales

MADRID/BADAJOZ, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha sido distinguida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por su Oficina de Transformación Comunitaria (OTC) Provincial y su iniciativa para impulsar la creación de comunidades energéticas en municipios menores de 20.000 habitantes.

El reconocimiento se ha otorgado este jueves en Madrid, durante el acto de presentación de resultados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), presidido por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen y en el que Miteco premió a 39 proyectos ejemplares desarrollados con fondos europeos.

En concreto, el proyecto de la Diputación de Badajoz ha recibido la distinción en la categoría de 'Impacto y efecto multiplicador', por su capacidad para transformar el territorio y servir como modelo replicable en zonas rurales y de reto demográfico. Un reconocimiento que ha sido compartido con la Diputación de Cáceres, que desarrolla un programa complementario en su ámbito provincial.

Gracias a la OTC Provincial, la Diputación de Badajoz ha acercado a los municipios una herramienta integral para promover la transición energética, y fomentar la creación de comunidades energéticas locales que permitan a la ciudadanía, empresas y entidades públicas producir, gestionar y compartir energía renovable de forma colaborativa.

La iniciativa ha supuesto un impulso "clave" para la autonomía energética y la lucha contra la despoblación, generando oportunidades económicas y sociales vinculadas a las energías limpias.

Este reconocimiento, ha señalado en nota de prensa la institución provincial, se enmarca en el esfuerzo de la diputación por situar "a la provincia" a la vanguardia de la transición energética, alineando sus políticas con los objetivos nacionales y europeos de neutralidad climática y reforzando el papel de los municipios como protagonistas en la lucha contra el cambio climático.

La Oficina de Transformación Comunitaria Provincial de Badajoz es un proyecto del Área de Transición Ecológica de la Diputación de Badajoz que apoya a los municipios en la transición energética y en la eficiencia del consumo.

De este modo, ofrece asesoramiento técnico especializado o programas de optimización del consumo y orientación para la creación de comunidades energéticas locales, con el objetivo de fomentar el ahorro energético y el uso de fuentes renovables, especialmente en el medio rural.

Este proyecto está cofinanciado a través del programa de ayudas a Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC) para la promoción y dinamización de comunidades energéticas impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del IDAE, y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Unión Europea-NextGenerationEU. Su objetivo es convertir la provincia de Badajoz en referente de transición energética participativa.