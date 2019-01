Monago afea que las cuentas tienen "acento netamente catalán" y las tacha de "tomadura de pelo" para Extremadura

Publicado 14/01/2019 14:34:59 CET

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha sostenido que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha llegado este lunes al Congreso tiene "acento netamente catalán" y lo ha tachado de "tomadura de pelo" para la región, ya que "no tiene un ápice de acento extremeño".

"Las pelas para allí, para el nacionalismo catalán, y las trolas para acá", ha aseverado Monago en la primera valoración que ha realizado su partido de las líneas generales de los PGE.

Así, Monago ha recalcado que cuando conozcan los extremeños el contenido de las cuentas, si realmente se tuviera "conciencia del engaño que se ha producido" con la región, serían una "broma" las manifestaciones de Cáceres y de Madrid a favor del tren para la comunidad.

De esta forma, Monago ha considerado que los extremeños deberían salir a la calle y gritar "no a las mentiras del Gobierno de España, no a las trolas, no a que nos traten como ciudadanos de segunda".

Así, el líder de los 'populares' extremeños ha indicado que los presupuestos de Cataluña para 2019 han experimentado en el proyecto de 2019 un aumento del 66 por ciento con respecto al de 2018.

Mientras, y en cuanto a las cuentas para Extremadura, Monago ha afeado que venga una inversión para los trenes "que era la inversión prevista para el año pasado en el segundo semestre que no ejecutó y lo que no ejecutaron teniéndolo presupuestado para el año pasado lo pasan a éste".

De la misma manera, José Antonio Monago ha considerado que el proyecto de PGE es el "timo del tocomocho" para Extremadura y que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, tiene "muy difícil justificar lo que no tiene ninguna justificación".

"Se retrasa el AVE, y esto también es noticia, hasta el año 2026", ha sostenido Monago, mientras que ha añadido que se ve cómo se adelanta el tren de Levante con una inversión de 1.000 millones para el tramo Murcia-Almería, comportándose, en su opinión, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, como un "nacionalista valenciano".

Asimismo, ha afeado que el tren que conecta con Madrid tiene presupuestado "cero euros" en Castilla-La Mancha, por lo que ha indicado que no sabe cómo se conectará Extremadura "ni incluso en 2026".

Finalmente, José Antonio Monago ha criticado que el PSOE en la región, cuando el presidente del Gobierno era el 'popular' Mariano Rajoy, le exigía al Ejecutivo central un Plan Especial de Empleo para la región de 460 millones de euros, mientras que en los PGE de 2019 vienen "cero euros" para ese fin, ha dicho.

"Díganme ustedes si con esto no es para salir mañana a la calle todos los extremeños, si con esto no es para decir ya basta. Me imagino que será motivo para que haya una indignación general en Extremadura y no la alimento yo, la han escrito ellos con el proyecto de Presupuestos", ha dicho.