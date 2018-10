Monago asegura que Extremadura "no es viable" sin la Central de Almaraz y defiende que "no hay alterativa" al cierre

Publicado 03/10/2018 13:28:56 CET

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que la región "no es viable" sin la Central Nuclear de Almaraz y ha defendido que "no hay alternativa" a su cierre, por lo que ha apostado por la "prórroga" de su licencia de explotación.

"No se conocería el desarrollo que ha tenido la provincia de Cáceres sin la Central Nuclear de Almaraz", ha asegurado Monago, quien ha añadido que es algo que sabe la gente que ha vivido de una manera u otra de la actividad de la central.

José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, con miembros del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Energía del Congreso, para abordar cuestiones relacionadas con dicha central nuclear.

En su opinión, cerrar esta planta supondría la "miseria", el "hundimiento" y la "emigración masiva" en la zona, por lo que ha considerado que es momento de "mojarse por Extremadura" y no por "84 diputados y los apoyos para mantenerse a cualquier precio".

"¿Cuál es el problema? Que Vara se ha vuelto yeye, es un hombre de moda, es un hombre que tiene que pagar un peaje, como el PSOE tiene que pagar", ha señalado Monago, quien ha añadido que el presidente extremeño "tiene que pagar un peaje a sus socios de gobierno, en este caso esta izquierda radical que le ha dado el apoyo para poder ocupar con k La Moncloa al señor Sánchez", ha aseverado.

En este sentido, el dirigente del PP extremeño ha agradecido la labor que están haciendo los miembros del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en la defensa de una actividad industrial que tiene "mucho que ver" con Extremadura, como es la de la Central Nuclear de Almaraz, ya que no se entendería a la comunidad autónoma, ha dicho, sin la presencia y sin la actividad de esta planta.

Asimismo, Monago ha recordado que el Grupo Popular en el Congreso ha presentado una propuesta de ley para que no se puedan tomar decisiones empresariales de carácter unilateral para el cierre de una actividad "tan importante" como puede ser la actividad nuclear, y, sí hay que hacerlo, que sea cumpliendo una serie de requisitos.

En esta línea, ha resaltado que el PP en la región presentará también iniciativas en todos los municipios, en la Asamblea de Extremadura o en la Diputación de Cáceres con las que luchar para que "no muera la provincia de Cáceres".

"No hay alternativa y vamos a dar la pelea por el mantenimiento de Almaraz", ha reafirmado Monago, quien ha reiterado que el PP va "a dar la pelea, si Vara renuncia a dar la pelea como ha renunciado yo no voy a renunciar y el PP no va a renunciar a esta pelea. La vamos a dar con todas las consecuencias", ha manifestado el presidente del PP de Extremadura.

Asimismo, José Antonio Monago ha reafirmado que no se puede apostar por la "muerte" del norte de Extremadura, a lo que ha unido que a la provincia de Cáceres "le roban el tren mixto", cuando éste estaba "planificado". Por ello, ha instado al presidente de la Junta a que explique "cómo se ha dejado robar el tren de mercancías" para la provincia de Cáceres.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha recordado que dicho grupo presentó una proposición de ley en la que se incluían modificaciones a la hora de autorizar el cierre de centrales de generación eléctrica, con el fin de asegurar el suministro de energía, así como en caso de riesgo de efectos desfavorables significativos en los precios de la electricidad o de incumplimiento de objetivos medioambientales.

Dicha propuesta se encontró con la oposición de los grupos Podemos, PSOE y Ciudadanos, que, como ha remarcado Mariscal entienden que para abrir una central hace falta muchos requisitos y para cerrar solo hace falta la predisposición del dueño, ha dicho.

Unos grupos que a su juicio "hacen un daño irreparable a la provincia de Cáceres, destrozando y acabando con el principal núcleo industrial de la provincia", ha concluido.