Monago lamenta que Planas "venga a vender la burra sin poner ni un duro" en el proyecto de regadío en Tierra de Barros

Publicado 23/01/2019 14:24:47 CET

MÉRIDA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha lamentado este miércoles que el ministro de Agricultura, Luis Planas, haya venido a Extremadura "a vender la burra sin poner ni un duro" en relación al anuncio de que "está muy cerca de la declaración de interés general" del proyecto de regadíos de Tierra de Barros.

De este modo, Monago ha criticado que el ministro de Agricultura se atreva a anunciar algo que "ni siquiera está aprobado" y que "no cuenta con ninguna partida" en los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que se acaban de presentar.

Así, el presidente del PP de Extremadura ha indicado que si "de verdad" se quisiera hacer, el Gobierno nacional habría incluido la previsión presupuestaria, por lo que ya ha adelantado que "con los socialistas en el gobierno, no se va a hacer".

"Y no se va a hacer porque Pedro Sánchez, con el silencio cómplice de Fernández Vara, tiene que cumplir con sus compromisos con los independentistas catalanes y por eso ha aumentado las inversiones en Cataluña un 66 por ciento para este año. Para Cataluña las perras y para los extremeños la espera" ha afirmado.

En nota de prensa, el presidente del PP ha recordado que dicho proyecto de regadíos fue anunciado en el año 1999 por el entonces presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y "20 años después, los socialistas se atreven a decir que han avanzado mucho cuando no han hecho nada".

En esta línea, Monago ha resaltado que los miembros del PP no se creen "ya nada", al tiempo que ha criticado también que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, haya "callado y aplaudido" que el Gobierno de España "no se comprometa a nada con Extremadura", ya que ha considerado que a Extremadura "vienen los ministros a pasearse pero no a comprometerse".

Además, Monago ha recordado que la pretensión del PSOE de declarar de interés general el proyecto para financiarlo entre el Gobierno de España, gobierno autonómico y regantes ya tiene un precedente que "no es muy halagador".

De esta forma, ha recordado que en 2006 se firmó un acuerdo de colaboración entre el ministerio (entonces gobernado por el PSOE siendo presidente Rodríguez Zapatero), Junta de Extremadura (también del PSOE) y los regantes de la zona de Monterrubio de la Serena para poner en riego un total de 6.000 hectáreas.

"Aún están esperando los agricultores que se ponga en marcha, ya que el proyecto actual sólo contempla 1.200 hectáreas sin participación del gobierno de España", ha incidido el presidente de los 'populares' extremeños.

Por último, Monago ha recordado que dichos proyectos de regadíos "se reactivaron" durante su mandato al frente del gobierno autonómico en la pasada legislatura y se comprometió a invertir 50 millones de euros tras el acuerdo alcanzado con el gobierno de España para el pago de la deuda histórica.

"Su construcción habría comenzado en el año 2016, pero Fernández Vara quiso paralizar el cobro de dichas partidas y los proyectos para hacer política contra Rajoy sin pensar en los agricultores extremeños como hace ahora", ha concluido.