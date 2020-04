Monago reitera que "no se están haciendo los tests necesarios" de Covid-19, para saber si se está "venciendo a la curva"

MÉRIDA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reclamado este jueves que se realicen más pruebas de detección en Covid-19 en la región porque "si no hacemos tests, no hay manera de luchar contra la pandemia, no sabremos cómo actuar", y a su juicio "no se están haciendo los tests necesarios" para poder medir bien la pandemia ni asegurar si "estamos venciendo a la curva o no".

En un vídeo publicado en las redes sociales del PP extremeño, Monago ha reclamado más pruebas a los profesionales sanitarios, como ha pedido ya el Colegio Oficial de Médicos, porque "si no lo hacemos, no podremos garantizar que quienes nos tienen que cuidar, lo hagan en las mejores condiciones".

De igual modo, el dirigente del PP regional ha reclamado que se hagan más pruebas a las personas mayores de 65 años, que son una población "vulnerable" ante esta pandemia, recordando que en Extremadura hay más de 200.000 personas en esa franja de edad, según el Consejo Económico y Social, según informa el PP en nota de prensa.

En este sentido, ha recordado que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha dicho que "hay días que se hacen 500 tests y otros días se hacen 10" por lo que, cogiendo la cifra más alta, si se hicieran 500 test diarios, "tardaríamos más de un año en saber cuantos de nuestros mayores son positivos por coronavirus en la región".

Por ello, "cuando nos dicen que estamos al final del pico de la curva, próximos al pico máximo o venciendo al pico, no piquen", ya que según ha señalado Monago, "no se están midiendo los casos que se están produciendo" ha sentenciado.