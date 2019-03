Monago tilda a Rivera de "honesto" al ofrecer al PP formar gobierno para "echar a Sánchez"

Publicado 27/03/2019 14:37:45 CET

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha tildado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de "honesto" al haber ofrecido al partido de Pablo Casado formar gobierno para "echar" a Pedro Sánchez, sobre lo cual defiende que se puede hablar de ello "antes de hacer las listas".

"Rivera ayer se ponía tierno, decía 'yo le ofrezco un pacto', ya pero es que eso lo podemos hablar antes de hacer las listas porque después de las listas y después de la sangría de escaños que va a haber en el Senado en favor de la izquierda de votos que son de centro derecha, pues ya me contará usted", ha considerado Monago, para quien después de eso "ya no valen los lamentos".

Sobre Albert Rivera y que haya dicho a Casado que "estaría dispuesto a llegar a un acuerdo para echar a Sánchez" también ha agregado que "no" sabe si es un "perdedor" Rivera porque él mismo ha preguntado "esto" a Ciudadanos en Extremadura y le han contestado que "no" y que van a "salir a ganar".

"¿Entonces a Rivera qué hay que decirle que hay que salir a ganar y él es un perdedor? No, yo creo que hace bien, es honesto decir bueno pues después de las elecciones yo no voy a apoyar al señor Sánchez", ha incidido Monago, que se ha preguntado seguidamente que "si Sánchez no vale con cuatro años en Moncloa los socialistas con 32 en Extremadura valen para Ciudadanos, para mantenerlos una vez más en el gobierno" y que lo "tienen que contestar".

Así, ha continuado en declaraciones a los medios en Cáceres, Rivera "ha aclarado lo que va a hacer a nivel nacional" y a los extremeños se les tiene que decir "muy bien también" a qué está "dispuesto" cada partido. "¿O Sánchez en Madrid no, pero Vara en Extremadura sí? Es que esto es importante para mucha gente saberlo. o al menos yo lo entiendo así", ha apuntillado.

