Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Juan Ortega encabezan el cartel taurino de la Feria de Zafra

ZAFRA (BADAJOZ), 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los diestros Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Juan Ortega lidiarán el próximo día 5 de octubre astados de la ganadería portuguesa de Calejo Pires en la Feria Taurina de Zafra (Badajoz).

La Feria Taurina arrancará el 3 de octubre con una clase práctica, con la lidia de seis novillos para alumnos de la escuela taurina, informa Mar Toros en nota de prensa.

Por su parte, el sábado 4, se celebrará una corrida de rejones con las "máximas" figuras del rejoneo, Rui Fernandes, Diego Ventura y Leonardo Hernández, ante astados de las ganaderías Guiomar Cortés de Moura y Los Espartales. Además actuarán los grupos de forcados Amadores de Lisboa y Aposento de Moita.

Los carteles se han dado a conocer este jueves en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Zafra, presidido por el alcalde, Juan Carlos Fernández; el representante de la propiedad de la plaza, Matías Ramos; la gerente del Patronato de la Escuela de tauromaquia de la Diputación Provincial de Badajoz, Inmaculada Galache; y el empresario Joaquín Domínguez junto a su hijo Carlos.