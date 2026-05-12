Un motorista de 63 años resulta herido al salirse de la carretera cerca de Bohonal de los Montes

BADAJOZ, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 63 años ha resultado herido de carácter 'menos grave' al salirse de la carretera este pasado lunes cerca de la pedanía de Bohonal de los Montes.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 15,31 horas de este pasado lunes se ha recibido una llamada alertando de que una moto se había salido de la carretera en el kilómetro 15 de la BA-163.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado un helicóptero sanitario del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como una ambulancia convencional, un equipo médico del Centro de Salud de Helechosa de los Montes, y una patrulla de la Guardia Civil.

A consecuencia del accidente, un hombre de 63 años ha resultado herido con traumatismo lumbar, y tras ser atendido en el lugar del siniestro, ha sido trasladado en estado 'menos grave' al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.