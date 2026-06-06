Muere un hombre en un accidente de moto en Badajoz

BADAJOZ 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 50 años, ha fallecido este sábado en un accidente de moto sucedido en la Avenida de Circunvalación de Badajoz.

Según ha informado el Centro 112 de Extremadura, el suceso se ha producido en torno a las 16,56 horas de este sábado por la vía que rodea la Alcazaba y que, actualmente, recibe el nombre de Reina Sofía.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, una ambulancia asistencial de la Cruz Roja y patrullas de servicio de la Policía Local.