La Muestra de Teatro Amateur de Bienvenida ofrece seis obras entre comedias, musicales, infantiles o juveniles

BADAJOZ, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La VIII edición de las Muestras de Teatro Amateur 'La Savia' tendrá lugar en la localidad pacense de Bienvenida entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre con un total de seis obras entre comedias, musicales, juveniles o infantiles.

Esta producción de La Savia Teatro, en colaboración con el Ayuntamiento de Bienvenida y la Diputación de Badajoz, arranca este lunes día 25 con 'Peorcita de lo mío', y continúa el martes 26 con 'Yerma', el miércoles 27 con 'Hermanas', el jueves 28 con el teatro juvenil 'Los diez mil me gusta' y el domingo 31 con cuentacuentos infantiles entre 'Los Thundermans' y 'D'Artacán y los tres mosqueperros', para concluir el 1 de septiembre con la comedia 'Asesinato en la Mansión España'.

Las obras se podrán ver en la Casa de la Cultura a un precio de 5 euros a las 20,00 y 22,30 horas, salvo la juvenil y las infantiles que serán a las 20,00, y suelen tener una respuesta "increíble" por parte de la localidad, de la que procede el medio centenar de personas que han participado en esta ocasión en los talleres de teatro previos que se han desarrollado entre los meses de julio y agosto.

Así se ha puesto de manifiesto en la presentación de la muestra con la presencia del director del Área de Cultura, Deportes y Juventud de la diputación pacense, Manuel Candalija, el alcalde de Bienvenida, Alejandro Cabeza y el director teatral Casimiro Aguza, que dirige junto a Chema Risko esta muestra en la que también intervienen Álvaro Delso en el diseño del cartel o María Fernández en la escenografía.

En su intervención, Candalija ha destacado que esta cita con el teatro amateur llega a su octava edición y nació en 2016 con el consiguiente parón relacionado con la pandemia, así como que se ha consolidado con una metodología de funcionamiento que pasa por generar grupos de teatro y atraer a interesados en la interpretación amateur, quienes trabajan durante un periodo de tiempo, a la par que se crean una serie de obras que posteriormente se representan, en este caso siete grupos con más de 50 integrantes.

A su vez, Casimiro Aguza ha resaltado la "gran implicación" de los alumnos de estos talleres y ha tildado de "fenómeno" que "todavía" no se explica "muy bien" el que en un pueblo del tamaño de Bienvenida más de medio centenar de personas participen en estos talleres, algo que ve "bastante impresionante" dado que intentan darle una calidad semiprofesional a las muestras, aunque no son profesionales y los actores y actrices son amateur.

Asimismo, ha explicado que Chema Risko es el encargado de los talleres infantil y juvenil y él mismo el de los de adultos, ambos profesionales de las artes escénicas, además de contar con una escenógrafa o con técnicos de luces y sonidos. Los talleres tienen lugar cuatro días a la semana con una duración de dos horas y media cada jornada, y en los mismos también están implicados otros artistas como Montse Simón o Salva Calderón en las coreografías o Javier Sousa en materia de canto.

Finalmente, Alejandro Cabeza ha felicitado que Bienvenida, con "poco más" de 2.000 habitantes, cuente con esta muestra de teatro y estos talleres en los que participan los vecinos, cuyas edades oscilan entre los 5 y los 70 años; una actividad en la que se promueve la cultura y se conciencia en valores, como en el caso de 'Los diez mil me gusta' en torno a la juventud y las redes sociales o 'Yerma' sobre la célebre obra de Federico García Lorca.