Una mujer y un bebé de nueve meses resultan heridos tras ser atropellados por una motocicleta en Badajoz

Archivo - Entrada al Hospital Materno Infantil de Badajoz. - EUROPA PRESS - Archivo

BADAJOZ, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 37 años de edad y un bebé de nueve meses han resultado heridos en un atropello ocurrido este lunes, 7 de septiembre, en Badajoz.

Una motocicleta les ha atropellado sobre las 11,25 horas en la avenida José María Alcaraz y Alenda, según ha informado el 112 de Extremadura.

La mujer presenta una crisis de ansiedad, mientras que el menor ha sido atendido por un trauma craneal. Asimismo ha sido atendido un varón de 40 años por una lesión el tobillo.

La mujer ha sido trasladada en estado 'menos grave' al Hospital Universitario de Badajoz, al igual que el varón, en su caso en estado leve. El menor se encuentra en el Materno Infantil, también en estado 'menos grave'.

Han intervenido varias ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, así como un equipo médico del Centro de Salud de Valdepasillas, además de efectivos de la Policía Local.