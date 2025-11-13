El Museo de Cáceres incorpora a su colección un mascarón del siglo XVI hallado en el jardín del Palacio de las Veletas - EUROPA PRESS

CÁCERES 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Cáceres ha incorporado a su colección expuesta en la Casa de los Caballos una pieza singular, concretamente, un mascarón del siglo XVI hallado en el jardín del Palacio de las Veletas durante las recientes obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en los diferentes espacios que conforman el museo cacereño.

La pieza, realizada en granito, pertenecía a un conjunto escultórico de alguna fuente situada en el citado jardín, y ha sido sometido a un proceso de restauración que ha durado seis meses por parte de técnicos del Servicio de Restauración y Conservación de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio de la Junta de Extremadura.

Se trata de un rostro masculino propio de la tradición de mascarones vinculados al agua y la naturaleza, un motivo frecuente en fuentes y estanques renacentistas que evocan divinidades protectoras de la vida, el viento y el agua.

El mascarón que, salvando las distancias en cuanto al tamaño y el origen, recuerda a la Boca de la Verdad de Roma, ha sido restaurado con un trabajo minucioso para retirar el musgo y la tierra que tenía adheridos tras estar siglos enterrado, por lo que "ha sido prácticamente una restauración de bisturí, de lupa y microscopio", ya que presentaba diversos daños como humedades, morteros adheridos, fisuras y un notable ataque biológico, pero la restauración garantiza su preservación a largo plazo, inlcuido el caño por donde salía el agua.

Así lo ha explicado la directora general de Patrimonio, Adela Rueda, que ha presentado el hallazgo junto a la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, y la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados.

Bazaga ha resaltado que su incorporación supone un nuevo atractivo que enriquece el discurso expositivo del museo y consolida a Cáceres como un destino cultural de referencia. Tras siglos oculto, el mascarón "recupera su sentido original" al integrarse en diálogo con el resto de piezas que narran la identidad histórica de Extremadura.

"Entendemos el patrimonio como algo que debe cuidarse, pero también compartirse con el público, a quien realmente pertenece", ha subrayado Bazaga, que ha explicado que, con el objetivo simultáneo de conservar el patrimonio y facilitar su disfrute, la dirección del Museo de Cáceres ha ubicado la pieza original en su interior, mientras que en el jardín del Palacio de las Veletas se instalará una réplica que permitirá a los visitantes contemplarla en el entorno donde fue descubierta.

La consejera ha señalado que esta incorporación supone "un motivo más para venir a Cáceres y detenerse en este museo", invitando especialmente a los jóvenes a acercarse al mascarón y a descubrir qué revela sobre la vida y las creencias de hace cinco siglos. Cada nueva pieza, ha dicho, "abre un relato distinto y una nueva experiencia para el visitante".

En parecidos términos se ha pronunciado la directora del Museo de Cáceres, Raquel Preciados, quien ha dicho que incorporar esta pieza a la exposición permanente "es un importante logro" porque "conseguimos dar visibilidad a determinados elementos que pertenecían a la historia del propio edificio del museo y que si no llegan a restaurarse no conseguimos protegerlos y nos exponemos a perderlos".

"Este trabajo tan importante es una muestra de la responsabilidad que tenemos desde los museos en tutelar y en conservar estas piezas, sobre todo para proteger ese legado en el tiempo", ha concluido Preciados.