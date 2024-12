El Museo Helga de Alvear de Cáceres inaugura la primera gran exposición antológica de Ryan Gander en Europa

La muestra, que puede visitarse hasta abril del año que viene, reúne más de un centenar de obras realizadas en los últimos 20 años

Ryan Gander (Reino Unido, 1976), uno de los artistas más singulares de nuestro tiempo, presenta en el Museo Helga de Alvear de Cáceres su primera gran antológica en Europa. Con el título 'Gruñidos, silbidos, gemidos, ladridos y gritos' y comisariada por la directora del Museo, Sandra Guimarães, es también la primera exposición individual dedicada en España al renombrado artista británico.

La muestra, que permanecerá en exposición hasta el 20 de abril de 2025, reúne por primera vez más de un centenar de obras realizadas en los últimos 20 años, entre las que se incluyen instalaciones icónicas, así como otras nuevas producidas especialmente para esta exposición en el museo cacereño.

El valor, la autoría, la mortalidad, el lenguaje o la casualidad, son algunos de los temas que aborda la exposición, donde los visitantes encontrarán una invitación a ejercitar la imaginación y plantearse preguntas.

Animales animatrónicos, esculturas de bronce, poéticas composiciones tipográficas y objetos ocultos o instalaciones llenas de misteriosas narraciones son algunos de los originales medios presentes en la exposición.

En la presentación de la muestra que ha tenido lugar este miércoles, Sandra Guimarães, comisaria de la exposición y directora del Museo Helga de Alvear, ha afirmado que "Ryan Gander desarrolla su práctica artística a través de procesos de pensamiento asociativos que conectan lo mundano con lo esotérico, lo que pasa desapercibido y los lugares comunes".

"La obra de Gander plantea un cuestionamiento del lenguaje y del conocimiento, así como una reinvención, tanto de la apariencia, como de la creación de la obra de arte. Sus obras nos recuerdan a un puzle o a una red con múltiples conexiones y a los fragmentos de una historia entrelazada", ha explicado la directora, que ha añadido que la muestra "anima al espectador a crear asociaciones e inventar su propio relato con el objetivo de desentrañar las complejidades escenificadas por el artista".

Por su parte, Ryan Gander, ha indicado que la exposición "es como una reunión de viejos amigos pertenecientes a la misma familia". El artista ha puesto el foco en algunas obras que nunca se habían expuesto con anterioridad y que se ponen a disposición del público en el Helga de Alvear por primera vez, como la instalación formada por bolas de billar con frases que indican ideas para nuevas obras.

'There's a work in that' (¡Hay una obra ahí!), o la serie titulada 'All the ambition in the world' (Toda la ambición del mundo), formada por colección de cincuenta carteles para exposiciones de grupo ficticias que nunca tuvieron lugar, pero que, en la mente del artista, deberían haber ocurrido y que ha sido producida por el Museo Helga de Alvear.

ENCUENTRA UN TESORO

Tras sus intervenciones, el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos han participado junto con el artista y la comisaria en la presentación del proyecto de arte público 'The Find'.

Y es que el viernes 6 y el sábado 7 de diciembre, el artista colocará miles de singulares monedas en diferentes puntos de la ciudad de Cáceres, invitando a los viandantes a participar en una particular "búsqueda del tesoro".

Este proyecto de arte público creado por Gander fue un encargo de Factory International para el Festival Internacional de Manchester y forma parte de las nuevas líneas de community engagement e internacionalización impulsadas por el Museo Helga de Alvear, una institución de puertas abiertas que fomenta la participación activa de la comunidad y que está ampliando su radio de acción.

Además, con motivo de la exposición, el Museo ha colaborado con la editorial italiana Tonino Editore para la publicación Phanton Ambition, el primer libro de artista que co-edita el Helga de Alvear y cuyos ejemplares estarán a disposición del público en el Museo.

La inauguración pública, que tendrá lugar este jueves estará amenizada por una nueva Helga's DJ Session y ofrece acceso gratuito hasta completar aforo.

Como parte de la programación pública de 'Ryan Gander. Gruñidos, silbidos, gemidos, ladridos y gritos', el museo ha programado talleres creativos para niños inspirados en la obra del artista un sábado de cada mes y hay visitas comentadas a la exposición todos los viernes a las 19,00 horas.