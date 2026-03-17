Naharro no ve que "tenga sentido" una nueva ronda de contactos para proponer candidato a presidir la Junta

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, atiende a los medios - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha reconocido que no ve que "tenga sentido" celebrar una nueva ronda de contactos para proponer un candidato a la Presidencia de la Junta, y ha considerado que, cuando algún candidato o candidata tenga los apoyos "suficientes", se comunicará a la Presidencia del parlamento y conforme a eso convocarán un nuevo pleno de investidura.

De esta forma se ha pronunciado a preguntas de los periodistas por este tema ante la perspectiva de un posible acuerdo entre PP y Vox para la gobernabilidad de la región, respecto a lo cual, y en lo que a plazos se refiere, ha recordado que ya son conocidos y que desde que se celebrara la última votación, cuando tuvo lugar la investidura fallida de la 'popular' María Guardiola, se tiene hasta el 4 de mayo para que se celebren "las sesiones de investidura que sean necesarias" una vez se llegue a un acuerdo de gobierno y en aras de que la legislatura "eche a andar".

"Dentro de esos plazos, en cualquier día puede celebrarse, siempre y cuando exista un acuerdo", ha explicado, junto con que el 4 de mayo "es el último día" y "si no hay acuerdo en esa fecha se convocan elecciones".

Al mismo tiempo, ha considerado que "una rueda de contactos ahora mismo no tiene sentido" porque ya se celebró una en la que cada uno dio su opinión. Así, "cuando algún candidato o candidata tenga los apoyos suficientes, se le comunicará a la presidencia de la Asamblea y conforme a eso convocaremos el pleno de investidura", ha entendido Naharro.

Por otro lado y ante las informaciones periodísticas que apuntan a que se ha pedido a los cargos del Partido Popular que no se vayan de viaje porque el acuerdo podría ser inminente, ha indicado que a él mismo como cargo de dicha formación nadie se lo ha pedido, ni tampoco a otros compañeros con los que ha hablado.

Además, ha asegurado que no hay que pedirle a los cargos del Partido Popular que no se vayan de viaje porque están trabajando. "Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y no estamos de viaje", ha dicho, de manera tal que no cree que esa información sea "cierta" o "por lo menos" a él mismo "nadie" le ha avisado.

El presidente de la Asamblea de Extremadura ha hecho estas declaraciones a los medios antes de participar en la presentación del 'Proyecto Extremadura', de Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajalmendralejo.