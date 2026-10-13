La nueva ITV de Mérida inicia su actividad con una capacidad prevista de 1.500 inspecciones al mes

Nueva ITV de Mérida ubicada en la calle Palencia del Polígono Industrial El Prado. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Mérida ha comenzado a su actividad este martes, 13 de octubre, en las instalaciones ubicadas en la calle Palencia, en el polígono industrial El Prado, con una capacidad prevista para la realización de 1.500 revisiones al mes.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha visitado la nueva ITV coincidiendo con el primer día de actividad de estas instalaciones que tienen el objetivo de reforzar la capacidad del servicio de inspección técnica de vehículos en la capital extremeña y en los municipios de su entorno, ofreciendo un nuevo punto de atención para conductores particulares, profesionales y empresas.

Durante la visita, el consejero ha destacado "la importancia de contar con recursos suficientes para garantizar una prestación adecuada de un servicio esencial para la seguridad vial y la movilidad de los ciudadanos".

Ramírez ha señalado que "la apertura de esta nueva estación supone ampliar la capacidad disponible para prestar un servicio que es esencial para miles de ciudadanos", ya que la ITV tiene una "función directa en la seguridad vial", porque contribuye a que los vehículos que circulan por las carreteras lo hagan en las "condiciones adecuadas".

Además, esta nueva instalación permitirá ofrecer "una mayor capacidad de atención tanto a los vecinos de Mérida como a los usuarios de los municipios de su entorno", ha subrayado, indica la Junta en una nota de prensa.

La nueva instalación está habilitada para realizar inspecciones a turismos y vehículos ligeros de hasta 3.500 kilogramos de masa máxima autorizada, y comienza su actividad con una capacidad aproximada de 1.500 inspecciones mensuales, una cifra que podrá incrementarse progresivamente en función de la demanda.

La puesta en funcionamiento de esta estación supone un refuerzo de la capacidad disponible para la realización de inspecciones técnicas en Mérida y su área de influencia, "mejorando las opciones de atención para los usuarios y facilitando el acceso" a un servicio obligatorio que contribuye a garantizar la seguridad de los vehículos que circulan por las carreteras, señala el Ejecutivo regional.

Asimismo, la ubicación de las instalaciones en una de las principales zonas industriales de la ciudad favorece su "accesibilidad tanto para conductores particulares como para profesionales y empresas".

En concreto, la estación presta servicio inicialmente en horario de lunes a viernes, de 7,30 a 15,30 horas, y realiza inspecciones a turismos y vehículos ligeros conforme a la normativa vigente. La nueva estación de Mérida se suma a los recursos de ITV existentes en Extremadura, contribuyendo a ampliar la capacidad de inspección disponible y a mejorar la atención a los usuarios de la capital autonómica y de los municipios de su entorno.