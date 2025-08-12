La nueva ITV móvil de refuerzo de Navalmoral de la Mata entrará en servicio el 25 de agosto

Nave en la que se ubicará la ITV de refuerzo de Navalmoral de la Mata. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nueva ITV móvil de refuerzo de Navalmoral de la Mata, situada en la carretera Madrid-Lisboa 93, entrará en servicio el lunes, día 25, una vez que finalicen en los próximos días las obras de remodelación de la nave en la que se ubicarán las nuevas instalaciones.

La Junta de Extremadura atiende así la demanda del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata y de los empresarios de la ciudad para mejorar el servicio a sus ciudadanos, y reducir la lista de espera para pasar la inspección periódica obligatoria de los vehículos en esta localidad.

La ITV móvil permanecerá operativa "el tiempo que sea necesario" y se habilitarán un total de 60 citas diarias, pudiendo solicitarse citas para turismos, motocicletas, vehículos ligeros y cuadriciclos de lunes a viernes de 08,00 a 14,00 horas en los teléfonos 927 090 482 y 924 666 888 o en la página web http://www.somositv.com.

El pago por el servicio se realizará en la propia estación, pudiendo efectuarse en efectivo o con tarjeta de crédito no siendo válido el pago a través del modelo 050, aclara la Junta en una nota de prensa.

Esta actuación forma parte de las medidas puestas en marcha por la Junta de Extremadura para reducir la demora en las citas y mejorar el servicio al ciudadano.

Entre estas medidas están la puesta en servicio el 3 de julio de una estación de ITV de refuerzo en Plasencia (en la Travesía Adelardo López Ayer), así como otras una del tipo semirremolque en Trujillo el 24 de julio, y otra en Coria prevista para la última semana de agosto.

Se ha licitado ya la concesión administrativa para la implantación de dos nuevas ITV fijas en Badajoz y en Cáceres, así como de otras cuatro unidades móviles de refuerzo cuyo plazo de presentación de ofertas finaliza el 25 de agosto y cuya adjudicación está prevista antes de que finalice el año, según ha explicado el director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza Olivera.