El nuevo jefe de la Guardia Civil en Extremadura se pone a disposición para mejorar la seguridad de la región

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, recibe al nuevo General de Brigada de la Guardia Civil en Extremadura, Andrés Manuel Velarde Tazón - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo General de Brigada de la Guardia Civil en Extremadura, Andrés Manuel Velarde Tazón, ha señalado que asume con "ilusión" el "reto apasionante" que supone estar al mando de este cuerpo en la comunidad autónoma, donde confía en poder obtener "resultados" que hagan que los extremeños puedan seguir manteniendo la convivencia.

También se pone a disposición de todas las instituciones y de la sociedad en general para que la Benemérita pueda colaborar con ellos "para seguir mejorando, si es posible, la seguridad que tenemos en esta tierra", como ha avanzado en declaraciones a los medios tras mantener un encuentro con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en la Delegación en Badajoz.

Andrés Manuel Velarde ha hecho hincapié en primer lugar en que, para él, es "un reto ilusionante" venir a una comunidad autónoma "extraordinaria", donde la Guardia Civil tiene "tan buena acogida" y ha hecho "tanto trabajo", por lo que espera estar "a la altura" de lo que se espera de ellos.

"Desde luego ilusión no me falta, ahora es poder ponerme a ello, y poder obtener los resultados que hagan que los ciudadanos de esta tierra puedan seguir manteniendo esa convivencia, que es lo que nosotros intentamos que puedan hacer de la manera más normal y más segura posible. Ese es mi reto", ha destacado, además de ponerse a disposición de todas las instituciones y de la sociedad en general para que la Guardia Civil pueda colaborar con ellos en aras de la mejora de la seguridad en la región.

De este modo, ha reiterado, se trata de "un reto apasionante" que le "llena de ilusión", tras lo que ha expuesto en lo que a objetivos se refiere en relación a alguna tipología delictiva concreta que este viernes se hace cargo y "todavía" tiene que ponerse "al día exactamente" de cómo es la situación.

En todo caso, "cualquiera de los retos" que tienen, "en principio", los tienen que afrontar, al tiempo que ha compartido con el delegado del Gobierno en Extremadura que "hay alguno especialmente significativo porque están creciendo" y "sobre todo amparado en las nuevas tecnologías", mientras que otros están relacionados con la amplitud del territorio y la propia coyuntura económica de la región.

Así, "esos son los retos, conseguir que todas las actuaciones que se hagan permitan que eso no sea un problema para el desarrollo y la convivencia ciudadana de todos los ciudadanos".

(Más información en Europa Press)