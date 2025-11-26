El nuevo jefe provincial de Tráfico en Badajoz aboga por reducir la siniestralidad y reforzar la educación vial

Toma de posesión de José Luis Capilla como jefe provincial de Tráfico de Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jefe provincial de Tráfico en Badajoz, José Luis Capilla, ha remarcado que, mirando al futuro, asume la responsabilidad con "determinación" porque el trabajo es "mucho", exige compromiso en muchas áreas y quieren hacer "cosas muy importantes" como reducir la siniestralidad y proteger a los más vulnerables; reforzar la educación vial, especialmente entre los jóvenes o aprovechar el potencial de la tecnología y los datos para tomar decisiones "mas eficaces".

También ha abogado por impulsar una movilidad más sostenible y adaptada al futuro, trabajar con lealtad institucional y cooperación con todos los actores públicos y privados de la provincia y acercar la administración al ciudadano. "Tenemos que dar un trato cercano a las personas que acuden a la Jefatura, especialmente a nuestros mayores, pero a la vez tenemos que impulsar la tramitación telemática", ha afirmado, en aras de facilitar que todos puedan acceder a los servicios de Tráfico desde su casa sin tener que desplazarse.

Al mismo tiempo, ha incidido en que están realizando un esfuerzo por acercar la administración al ciudadano, y en que mantiene con el sector provincial de las autoescuelas "mucha relación" por su etapa como examinador y jefe de sección de Seguridad Vial, respecto a lo que ha avanzado que próximamente acercarán los exámenes teóricos informatizados a los distintos centros de la provincia, lo que permitirá que todos los aspirantes tengan las mismas oportunidades.

Capilla ha tomado posesión este miércoles de esta nueva responsabilidad en un acto en la Delegación del Gobierno en Extremadura al que ha asistido el director general de Tráfico, Pere Navarro, y ha afirmado que asume el cargo de jefe provincial de Badajoz con "un profundo sentido de responsabilidad", y que se considera "muy afortunado" al tener la suerte de hacer lo que le gusta y, además, en su tierra.

También ha tomado la palabra el director general de Tráfico, Pere Navarro, quien ha puesto en valor la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida como un "referente" y que les piden ir a la misma desde todo el mundo de cara a los cursos que se imparten, mientras que en relación a Capilla ha puesto el acento en que su experiencia dado que entró en la administración como administrativo, con los años se hizo examinador de tráfico y actualmente es el nuevo jefe provincial de Tráfico en Badajoz, de modo que la experiencia es una "garantía de futuro" sobre el trabajo y el resultado del que se va a hacer.

Por su parte, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha señalado que este nombramiento reafirma el compromiso con la seguridad vial, el servicio público y la vida de quienes, cada día, usan nuestras carreteras, y ha subrayado "garantiza la continuidad de un trabajo serio, comprometido y profundamente implicado con la seguridad vial", así como la idoneidad de Capilla para asumir esta responsabilidad, gracias a su amplia trayectoria dentro de la propia Jefatura Provincial, donde ha desarrollado su carrera en distintos departamentos hasta ocupar la Subjefatura.

