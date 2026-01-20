El nuevo presidente de la Asamblea reafirma que "en tiempos de polarización" la política "debe servir para unir"

El nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, tras ser elegido - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro Gata, ha reafirmado este martes que en tiempos como los actuales "de tensión continua, de desconfianza, de polarización", la política debe servir "para unir, no para alejar, para escuchar, no solo para hablar, y para dar respuestas reales a los problemas de la gente".

Por eso, Manuel Naharro ha pedido a los diputados de la Asamblea de Extremadura "alturas de miras" en esta décimosegunda legislatura que comienza, que según ha dicho, "no es una legislatura más, es una legislatura fundamental para el futuro de nuestra tierra", ha resaltado.

Manuel Naharro se ha pronunciado de esta forma en su intervención tras ser elegido presidente de la Asamblea de Extremadura, en la sesión constitutiva que se ha celebrado este martes, y en la que ha obtenido los únicos apoyos de los 29 diputados del PP en segunda votación, en la que se necesitaba únicamente mayoría simple.

El nuevo presidente de la Cámara extremeña ha comenzado su intervención con un recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz, a cuyos familiares ha mostrado su pésame, así como el "reconomiento y gratitud" a los equipos de emergencia que "siguen trabajando sobre el terreno en estos momentos tan complicados".

