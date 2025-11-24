Las obras en la carretera entre Arroyo de la Luz y Brozas acabarán en el primer trimestre de 2026

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, en la visita a obras en la carretera entre Arroyo de la Luz y Brozas - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras que se están llevando a cabo en la carretera EX207, entre Arroyo de la Luz y Brozas, y las de la glorieta junto a la ITV de Coria finalizarán en el primer trimestre de 2026.

En la EX207, en el tramo entre Arroyo de la Luz y Brozas, se están ejecutando trabajos de mejora de seguridad viaria y homogeneización de itinerarios a cargo de la empresa Asfalto y Aglomerados Santano, a lo largo de casi 30 kilómetros; que consisten en la mejora de los firmes, la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y las defensas.

Todo ello, con un presupuesto de 5'5 millones de euros, financiados con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Respecto a los trabajos en la glorieta de la EX108, a la altura del punto kilométrico 87,1, junto a la ITV de Coria, los está ejecutando la empresa Gosadex SL. En este punto existe una intensidad de tráfico muy elevada, se producen incorporaciones de vehículos desde accesos muy concurridos (Centro de Transportes e ITV de Coria), y, además, la geometría del trazado es poco apropiada para garantizar la seguridad viaria de los vehículos.

Las obras consisten en dotar de la infraestructura necesaria para el correcto funcionamiento de los accesos y mejorar la seguridad en la vía principal. Para ello, se está ejecutando una glorieta para dar acceso tanto a la ITV y el Centro de Transporte de Coria como a un nuevo ramal de acceso a la Cooperativa del Alagón y al camino público que linda al norte con unas instalaciones privadas.

El presupuesto de adjudicación de esta obra es de casi 700.000 euros, financiados con fondos propios de la comunidad autónoma, informa en nota de prensa la Administración regional.

Ambas obras han sido visitadas este lunes por el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta, Manuel Martín Castizo; y el director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero Rubio.