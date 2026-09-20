La organista Montserrat Torrent interpreta su repertorio en el órgano renacentista de Garrovillas de Alconétar

La organista Monserrat Torrent ofrece un recital en el órgano renacentista de Garrovillas de Alconétar, en Cáceres. - JUNTA DE EXTREMADURA

GARROVILLAS DE ALCONÉTAR (CÁCERES), 20 (EUROPA PRESS)

La organista Montserrat Torrent ha ofrecido este domingo un concierto extraordinario en la Iglesia de Santa María de la Consolación de Garrovillas de Alconétar, donde ha vuelto a interpretar su repertorio en el histórico órgano renacentista de la localidad con motivo de su Gira del Centenario.

Al concierto ha asistido el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, quien ha acompañado a la intérprete en esta cita que une música, patrimonio y emoción y que reivindica el valor de los instrumentos históricos de Extremadura.

Torrent, que cumplió cien años el pasado mes de abril, ha destacado la singularidad artística del órgano de Garrovillas y su especial vinculación con este instrumento, que conserva sus características originales tras su restauración.

"El órgano de Garrovillas, según tengo entendido, es el más antiguo de España; ha sido restaurado, pero no ha sido adulterado. Conserva sus propiedades genuinas. Tiene una sonoridad preciosa", ha afirmado la intérprete, según el comunicado remitido por la Junta de Extremadura.

El órgano de la iglesia de Santa María de la Consolación fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2020 por sus excepcionales valores históricos, artísticos y musicales. Construido en el siglo XVI, constituye uno de los bienes "más relevantes" del patrimonio organístico extremeño.

La Junta ha destacado el valor de iniciativas como esta para acercar el patrimonio cultural a la ciudadanía, favorecer su conocimiento y contribuir a la proyección de los municipios extremeños como espacios de referencia para la cultura y la música histórica.