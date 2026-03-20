Organizaciones agrarias vierten arroz frente a Delegación del Gobierno en protesta por la "situación crítica" del sector

Dirigentes sindicales vierten un saco de arroz ante la Delegación del Gobierno en Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias La Unión de Extremadura, UPA-UCE Extremadura, Asaja Cáceres y Apag Extremadura Asaja, así como las entidades de la Plataforma del sector arrocero extremeño, Agryga, Aseprex y la Asociación de Agricultores de Don Benito han hecho frente común en una protesta celebrada este viernes frente a la Delegación del Gobierno de Extremadura, en Badajoz, ante la situación "al límite" y "crítica" que atraviesa el sector arrocero extremeño.

Una protesta en la que no se han visto banderas de las distintas organizaciones pero sí de Extremadura, y que ha estado acompañada de una pancarta en la que se podía leer 'Paella española con arroz de Camboya' y de un lanzamiento de arroz ante las puertas de la Delegación.

En declaraciones a los medios, el secretario general de la Unión de Extremadura y coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha explicado que esta es la primera protesta que van a hacer, y que la siguiente quieren que sea ante el Ministerio de Agricultura porque "es imprescindible" ante "lo que está pasando con muchos cultivos, pero especialmente con el arroz", que "tenía un precio que no nos hacía ricos, pero nos íbamos manteniendo".

Sin embargo, tras las importaciones que se están haciendo del Sureste asiático, "agravadas ahora" con el acuerdo con Mercosur, "el precio del arroz se ha hundido", lo que ha provocado que tengan "el 60 por ciento de arroz sin vender" y "los industriales perfectamente pueden no comprar ningún arroz, porque están abastecidos", ha sostenido, junto con que no se cumplen las cláusulas de salvaguardia y ven cómo ni la Junta de Extremadura, ni el Ministerio de Agricultura, ni la Unión Europea "hacen absolutamente nada".

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