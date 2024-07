El Papa Francisco recibirá a María Guardiola en las "próximas semanas"

MÉRIDA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que será recibida por el Papa Francisco en las "próximas semanas".

"¡Emocionada por la maravillosa noticia que he recibido! El arzobispo monseñor Rodríguez Carballo me ha trasladado que Su Santidad el Papa Francisco me recibirá en las próximas semanas", ha publicado en la red social 'X' y recoge Europa Press.

Guardiola acompaña el mensaje con un video de una reunión mantenida en la sede de la Presidencia de la Junta con el nuevo arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, y otras autoridades eclesiásticas.

Asimismo, la presidenta extremeña ha señalado que será un "honor" representar en este encuentro a los extremeños y llevar sus "anhelos" ante el Santo Padre.