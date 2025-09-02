El paro sube en 149 personas en agosto en Extremadura respecto al mes anterior, hasta los 64.959 desempleados

Archivo - Dos personas saliendo de una oficina de empleo - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 149 personas en agosto en Extremadura en relación al mes anterior (+0,23 por ciento) hasta los 64.959 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en agosto la mayoría de veces en Extremadura (21 veces) mientras que ha bajado en ocho ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 1999.

Mientras, en el último año el desempleo acumula en Extremadura un descenso de 5.591 parados, lo que supone un 7,92 por ciento menos.

Por sectores, el paro ha bajado en la región en Sin empleo anterior, 89 menos (-1,83 por ciento); Industria, 71 menos (-2,11 por ciento); Agricultura, 34 menos (-0,73 por ciento), mientras que se ha incrementado en Servicios, 278 más (+0,59 por ciento); y Construcción, 65 más (+1,4 por ciento).

Al cierre del mes, los sectores con más parados en Extremadura son Servicios (47.509), Sin empleo anterior (4.787), mientras que los sectores con menos desempleados son Industria (3.298), Agricultura (4.643), y Construcción (4.722).

Mientras, en el conjunto nacional el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 21.905 personas en agosto en relación con el mes anterior (+0,9 por ciento) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró la mayor parte del aumento del desempleo tras el fin de muchos trabajos de verano, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras el incremento de agosto, el número total de desempleados se situó en 2.426.511 personas, su menor cifra en un mes de agosto desde 2007, ha subrayado el Ministerio.

El repunte del desempleo registrado el mes pasado en España es similar al experimentado en agosto de 2024 (+21.884 desempleados) y está por debajo de los incementos de 2023 y 2022.

(((Más información en Europa Press)))