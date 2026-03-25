La Pasión Viviente de Cáceres estrena actor, dirección y nuevas escenas este jueves

Organizadores de la Pasión Viviente de Cáceres, que llega a su séptima edición - EUROPA PRESS

CÁCERES, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición de la Pasión Viviente de Cáceres, que se representará por las calles y plazas del casco histórico este jueves 26 de marzo, estrena este año actor principal en el papel de Jesucristo, dirección artística y nuevas escenas como un mercado en el Arco de la Estrella o la triple negación de Pedro.

José F. Ramos encarnará a Jesucristo que estará acompañado por más de 200 participantes en esta recreación con 28 escenas bíblicas que convierte a Cáceres en el Jerusalén de hace más de dos mil años y que la edición anterior contó con más de 10.000 asistentes.

La representación, que comenzará a las 20,00 horas en la Plaza Mayor, cuenta este año con un nuevo director, Solo Yoni, que le ha dado más agilidad a esta recreación teatral y ha incorporado algunas novedades, como escenas que no estarán a la vista del público y que solo se podrán escuchar "como si fuera una radionovela".

Los detalles de la Pasión Viviente se han presentado este miércoles en rueda de prensa con la participación del concejal de Cultura, Jorge Suárez; el presidente de la Asociación Cultural Pasión Viviente, Enrique Harto; así como el nuevo director, y el nuevo Jesús.

Yoni ha explicado que se va a presentar "un Jesús más cercano, más humano, más alejado de la divinización del personaje, y que todos los espectadores empaticen mucho más con él". En su interpretación se podrá ver "cuáles son sus dudas, cómo se enfrenta a ese momento de las tentaciones, cómo habla con sus discípulos y allegados... y todo lo hemos hecho desde la cercanía de una persona normal y corriente".

En cuanto a las escenas, ha detallado que habrá dos nuevas, una al inicio que será un mercado, antes de la llega a la Plaza Mayor, y la negación de Pedro, que se hará a los pies de la estatua de San Pedro de Alcántara en la esquina de la concatedral de Santa María.

Otras escenas, como el ahorcamiento de Judas, se han cambiado de sitio y se llevará a la plaza de Canilleros, y habrá otras a las que el público no podrá acceder, y las tendrán que ver o escuchar de otra manera con el poder de la imaginación. El final también se ha modificado y, una vez concluya la crucifixión en la plaza de San Mateo, y se produzca el descendimiento y la resurrección, Yoni quiere que todos los participantes reciban un aplauso final en la plaza de San Mateo.

En líneas generales, los escenarios se mantienen como las escaleras del Arco de la Estrella, donde se interpretará la última cena; la plaza de Canilleros con la horación en el huerto; la plaza de Santa María, que será la presentación ante los sumosacerdotes; la plaza de San Jorge, donde se representará el juicio ante Pilato; los adarves, por donde transcurrirá el Vía Crucis con las tres caídas, y la plaza de San Mateos, donde será la crucifixión.

El actor José F. Ramos ha dado las gracias a todas las personas que han ido a ensayar, "porque la gran mayoría no son actores y han ido todos los días, y hay que valorar su esfuerzo y trabajo".

Sobre la manera de encarar el personaje, ha explicado que se ha dejado guiar por el director "para encararlo desde la humanidad". "Es importante el personaje colectivo del pueblo, que está al mismo nivel de importancia que Jesús en esta propuesta, su diálogo e interacción él. Y también es interesante el aspecto físico, por cómo le van pesando más las cosas a medida que van pasando, y se note más el cansancio y el dolor", ha explicado.

Por su parte, el representante de la Asociación Pasión Viviente, Enrique Harto, ha destacado que este pórtico de la Semana Santa "está consolidado" y tiene eco fuera de la ciudad, ya que vendrá gente de fuera a verla.

En su intervención ha recordado que esta recreación, que cuenta con un presupuestos de unos 12.000 euros, supone un gran despliegue técnico y artístico, por lo que ha agradecido la implicación del Ayuntamiento, asociaciones, fundaciones, la ESAD, hoteles, restaurante y tusemanasanta.com, que la retransmitirá en streaming.

También ha recomendado a los asistentes "que con carácter previo a ir, elijan una zona a la que acudir, qué escena quieren ver, donde se van a situar y como van a salir, porque las calles son angostas y se plantean problemas de movilidad".

EXPERIENCIA COLECTIVA

Por su parte, el concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha destacado que la Pasión Viviente "no es solo una representación, es una experiencia colectiva que transforma nuestra Ciudad Monumental en un gran escenario al aire libre, capaz de trasladarnos a la Jerusalén de hace dos mil años".

Suárez ha subrayado que la incorporación del nuevo director, Solo Yoni, "aporta una mirada renovada, reforzando su calidad escénica, su narrativa y su capacidad de emocionar al público". También ha destacado el cambio en el papel protagonista, que será el actor José F. Ramos, con una trayectoria destacada en el ámbito teatral y reconocido con el Premio Ceres de la Juventud.

"Su participación supone un importante valor añadido a esta edición", ha dicho Suárez en referencia a este actor nacido en Llerena, formado en la ESAD de Valladolid, pero que ha desarrollado mucha de su vida laboral en Extremadura porque ha trabajado con varias compañías regionales.

Para el que no pueda ver algunas de las escenas este año también se colocará una gran pantalla en el Foro de los Balbos para que todas las personas que no pueden seguir el recorrido, puedan ver cómo se desarrolla. Suárez ha destacado que uno de los grandes valores de la Pasión Viviente es su carácter participativo porque "asociaciones, colectivos y ciudadanía se implican directamente en una representación que ya forma parte de nuestra identidad cultural".