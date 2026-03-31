El PCEM de los Programas de Atención a las Familias en Extremadura contará con 3,7 millones y beneficiará a 44 entidades

La portavoz en funciones de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ofrece una rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Colaboración Económica Municipal (PCEM) para el desarrollo de Programas de Atención a las Familias en Extremadura en 2026 contará con 3,7 millones y beneficiará a 44 entidades, que son los 13 ayuntamientos de más 10.000 habitantes y las 31 mancomunidades que prestan este tipo de servicios sociales en la región.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde a este programa de acompañamiento a familias vulnerables y que presta especial atención a los menores de edad para que éstos crezcan y se desarrollen en "ambientes seguros".

Así, la iniciativa ofrece apoyo especializado mediante psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales, y los equipos profesionales trabajan con cada familia para mejorar la convivencia, las pautas educativas, el acceso a los recursos públicos y también para prevenir situaciones de riesgo.

Como novedad, según ha explicado en rueda de prensa la portavoz de funciones de la Junta, Elena Manzano, el Ejecutivo regional reactiva este programa con otra fórmula.

De este modo, hasta este momento se concedía a las entidades locales una subvención para que pudieran ofrecer este recurso, mientras que a partir de ahora se autoriza su inclusión dentro de los Programas de Colaboración Económico Municipal.

"Con este instrumento jurídico es mucho más ágil en su tramitación y vamos a poder conceder ayudas a entidades locales sin necesidad de que estas entidades lo soliciten", ha señalado Manzano

La Junta estima que se van a beneficiar un total de 44 entidades y la portavoz ha destacado el aumento de la dotación económica, ya que la cifra de 3,7 millones de euros representa una subida de casi el 32 por ciento con respecto al programa del año anterior.

"De esta forma vamos a garantizar la prestación de un servicio que en el año 2025 atendió a 4.000 familias extremeñas en situación de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión", ha recalcad.