La pensión media de jubilación en Extremadura alcanza en agosto los 1.275,3 euros

MADRID/MÉRIDA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La pensión media de jubilación ha alcanzado en agosto en Extremadura los 1.275,3 euros, lo que supone 232 euros menos que la media nacional, que es de 1.507,55.

De este modo, en el octavo mes del año, Extremadura es la comunidad con la menor pensión de jubilación, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se ha situado en Extremadura en el presente mes de agosto en 1.110,02 euros, un 5,10 por ciento más anual. En este caso, también es la menor importe del país.

Este mes, el número de pensiones de la Seguridad Social ha ascendido en Extremadura a 244.852, el 2,36 por ciento del total del país y un 2,16 por ciento más que hace un año, y de ellas, 143.410 eran de jubilación.

Tras las de jubilación, el mayor importe corresponde a la de incapacidad permanente, con una media de 1.036,20 euros al mes y de las que hay 30.910 beneficiarios en la región.

A continuación, por volumen de pensiones, se sitúan la de viudedad, con una media de 855,31 euros y un número de 59.105 perceptores.

Le siguen las pensiones a favor de familiares, con 692,07 euros y 2.186 beneficiarios; y la de orfandad, con 520,02 euros mensuales y que suman 9.241 pensiones.

