Pepa Millán defiende el acuerdo de Vox y PP en Valencia: "Es en beneficio de los ciudadanos y para la reconstrucción"

CÁCERES 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha defendido el acuerdo alcanzado entre Vox y PP para investir como presidente de la Comunidad Valenciana a Juan Francisco Pérez Llorca, porque es en beneficio de los ciudadanos y para avanzar en la reconstrucción de la CCAA tras la dana de octubre de 2024.

"Nuestro acuerdo en Valencia no es ni para beneficiar al PP ni siquiera para beneficiar a Vox, va enfocado y exclusivamente a la reconstrucción de la región", ha incidido la diputada nacional que ha aplaudido que Pérez Llorca asumiera los postulados de Vox en su discurso. "Esperamos que cumpla con esa palabra dada en su discurso de investidura", ha subrayado.

Millán, que ha participado este viernes en Cáceres en un acto de precampaña con el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, de cara a los comicios extremeños del 21 de diciembre, ha incidido en que su partido con este acuerdo ha mostrado su respaldo a los valencianos.

"Este acuerdo lo único que busca es poder beneficiar a los valencianos que van a tener que salir de una situación muy complicada después de que el Gobierno de Sánchez decidiera abandonarlos en plena riada", ha espetado la portavoz de Vox en el Congreso, que ha criticado que Pedro Sánchez dijera que "si necesitaban ayuda que la pidieran".

En declaraciones a los medios ha insistido en que "en estos momentos lo único importante es poder reconstruir una región que ha sufrido muchísimo, que ha sufrido el abandono de las administraciones, que ha sufrido el desastre burocrático de las comunidades autónomas". "A eso exclusivamente va dirigido el acuerdo", ha sentenciado.

Según Vox, para reconstruir Valencia hay que "rechazar de plano" las políticas socialistas y "el gasto innecesario que no va a ir a la reconstrucción de Valencia". "Y a partir de ahora esperamos que así lo sea con el acuerdo firmado con Vox", ha añadido.

"Hay que poner en marcha obras hidráulicas que permitan que catástrofes de este calibre no adquieran la magnitud que adquirieron en Valencia en octubre del año pasado. Hay que acometer todas las obras y todas las políticas que sean necesarias para que eso no se vuelva a repetir", ha insistido.

Millán ha lamentado que, en Valencia lo que antes era inundable, un año después, "sigue siendo inundable y siguen las calles abiertas y siguen miles de pacientes de familias sin haber visto ni un solo euro desde la catástrofe y eso no puede ser", ha concluido.