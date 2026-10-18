Peregrinos e investigadores pondrán en común el 25 de octubre en Mérida su experiencia sobre la tradición jacobea

MÉRIDA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Veteranos peregrinos e investigadores pondrán en común el próximo 25 de octubre en Mérida su experiencia y conocimiento relacionado con la tradición jacobea.

Será a través del XIV Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas, que se desarrollará en el Centro Cultural Santo Domingo de la capital extremeña, desde las 09,00 horas.

La cita, con la que Mérida recoge el testigo de la celebrada en 2023 en Ourense, está organizada por la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y sus asociaciones federadas.