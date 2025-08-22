Las pernoctaciones en hoteles bajan en Extremadura un 0,27% en julio hasta las 235.143

MADRID/MÉRIDA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros de Extremadura han registrado un descenso interanual del 0,27 por ciento en las pernoctaciones, hasta laS 235.143 registradas el pasado mes de julio.

En Extremadura han bajado las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 2,28 por ciento y han aumentado las de residentes en el extranjero un 10,68 por ciento.

Del mismo modo, durante el mes de julio, un total de 137.866 viajeros se han alojado en los hoteles de Extremadura, un 2,59 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior.

La estancia media en Extremadura se sitúa en 1,71 días, un 2,4 por ciento más que en julio de 2024, ha informado en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura en nota de prensa.

Por su parte, los hoteles en Extremadura han ingresado 31,28 euros (111,83 euros a nivel nacional) por habitación disponible (REvPAR), un 1,06 por ciento más que en el año anterior; y facturan 66,94 euros (146,49 euros en España) de media por habitación ocupada (ADR), un 1,17 por ciento más que en julio de 2024.

