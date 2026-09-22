Pilar Fernández dedica a la infancia una exposición de pintura que puede visitarse en la Asamblea de Extremadura

Pilar Fernández recorre las obras de su exposición en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista extremeña Pilar Fernández expone 'La parte que permanece', una colección de cuadros dedicados a la infancia, en el Patio Noble de la Asamblea de Extremadura.

La colección podrá visitarse durante el próximo mes en el horario de apertura habitual del parlamento extremeño. En la inauguración de este martes, la artista de Almendralejo (Badajoz) ha agradecido la acogida de la institución, su compromiso y cercanía, indica la Asamblea en una nota de prensa.

Además, durante su intervención, ha explicado el motivo de cada uno de sus cuadros, ligados, en su mayoría, temáticamente a la infancia: "Este trabajo hace referencia a esa etapa de la vida en la que priman la espontaneidad y la verdad, un periodo que se pierde demasiado pronto", ha señalado.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Asamblea de Extremadura, Domingo Jesús Expósito, ha mostrado su admiración y reconocimiento a la artista por "representar tan fielmente esa etapa de la vida a través de colores, posturas y miradas".

Expósito ha puesto en valor la capacidad del arte como vía para "dejar en los demás una parte del artista". El acto ha finalizado con una visita guiada de todos los presentes por la exposición encabezada por la artista.