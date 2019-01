Pilar Nogales se presenta como candidata del PP en Mérida con un proyecto de "gestión seria y eficaz"

Publicado 17/01/2019 18:53:03 CET

Pilar Nogales ha presentado su candidatura a la Alcaldía de Mérida por el PP al frente de un proyecto que ofrece "garantía de gestión seria y eficaz", con el objetivo de mejorar el bienestar de los ciudadanos, y también para que la ciudad "brille con luz propia" y "asuma y ejerza la condición que tiene de capital de Extremadura con grandeza".

Nogales ha sido presentada este jueves como candidata 'popular' en un acto en el que ha estado acompañada por el presidente regional del partido, José Antonio Monago, y su predecesor, Pedro Acedo, quien fuera alcalde durante 16 años, y en el que se ha marcado como reto "hacer mucho más grande" a una ciudad con un "potencial indiscutible".

La presentación se ha celebrado junto al Templo de Diana al que han acudido decenas de cargos del PP de Mérida y diputados regionales, así como las dos personas que estuvieron al frente de la Delegación del Gobierno en Extremadura coincidiendo con su responsabilidad al frente de la subdelegación del Gobierno en Badajoz entre 2012 y 2018, Germán López Iglesias y Cristina Herrera, entre otros.

Entre las ausencias, la del concejal del PP Daniel Serrano, quien anunciara su baja del partido tras conocerse que la dirección regional del partido había propuesto la candidatura de Nogales.

Pilar Nogales se ha presentado como una mujer, funcionaria, esposa y madre, nacida en Fregenal de la Sierra (Badajoz), en el seno de una familia trabajadora, para cuyos padres ha dedicado unas palabras, y de quienes ha dicho que ha asimilado valores como el esfuerzo y la capacidad de superación.

Ha señalado que estudió "con beca" en Cáceres, donde se licenció de Derecho, y que fruto de su "vocación de servicio público", se presentó a las oposiciones como empleada pública de la Junta, y residente en Mérida, ciudad donde han nacido sus dos hijos, desde hace 17 años.

"Quiero mucho a Mérida", ha dicho la candidata 'popular', quien ha señalado que tiene "ilusión" y "fuerzas" para asumir este reto, y que quiere poner toda la "experiencia" acumulada al servicio de la ciudad.

Sobre el paso dado para situarse al frente del proyecto del PP en Mérida, donde no ha tenido participación en el grupo municipal, ha agradecido las muestras de cariño recibidas en los últimos días por su predecesor, Pedro Acedo.

"Estoy aquí porque me fío de ti", le ha dicho a Monago, a quien ha señalado asimismo que su proyecto es el que "más aprecio tiene para Mérida". Asimismo, ha señalado que si es alcaldesa se esforzará por "sacar jugo" al Estatuto de Capitalidad de Mérida, que ha recordado que fue aprobado durante el gobierno regional del PP.

Tras agradecer el apoyo de su marido, ha señalado que trabajará desde la humildad y la profesionalidad, así como ha defendido "un proyecto que es garantía de gestión seria y eficaz", y ha añadido que cuando se materializa en un gobierno "siempre incrementa el bienestar de los ciudadanos". "Ese es el proyecto del PP, y ese va a ser mi proyecto", ha dicho.

A partir de ahora instalará su despacho, ha dicho, en la calle, y ha dicho que está abierta a escuchar cuantas propuestas, y también críticas, quieran trasladarle los ciudadanos, y asimismo ha señalado que no quiere dejar "a nadie de lado". "Todos sois necesarios", ha señalado a sus compañeros de partido.

PRIMERA ALCALDESA DE MÉRIDA

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado que no tiene dudas de que Pilar Nogales será la primera alcaldesa de Mérida tras las elecciones del próximo 26 de mayo, y a señalado a quienes no la conoce que en los próximos meses, la harán. "No os preocupéis, la vais a conocer", ha remarcado.

Ha dicho sobre ella que es "muy buena persona, íntegra, leal y con vocación de servicio público" y que prueba de ello es que de su paso por la subdelegación del Gobierno no deja "jirones" sino que mantiene "amigos". Por todo ello considera que es una "grandísima candidata" para ser la próxima alcaldesa de la ciudad.

Asimismo, ha defendido su designación a pesar de no haber nacido en Mérida, como así le ocurrió a él mismo, nacido en Quintana de la Serena y concejal durante varias legislaturas en Badajoz, o a su predecesor, Pedro Acedo, que siendo de Hornachos fue alcalde de la capital extremeña durante 16 años.

Además, ha señalado que Mérida es una ciudad "cosmopolita" cuyos ciudadanos "no piden el carné a nadie". "Pilar es tan de Mérida como el Templo de Diana", ha dicho Monago en alusión al enclave elegido para la presentación.

Finalmente, ha señalado que la "gran transformación" experimentada por Mérida en los últimos años tiene "el sello del PP", tanto por los gobierno de "un gran alcalde" como Pedro Acedo, como por la aportación de los gobiernos nacionales del PP, que propiciaron entre otros el cambio en el entorno del río Guadiana.

También desde el ejecutivo regional que él mismo presidió, que consiguió, ha dicho, "recuperar" el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

En esta misma idea ha abundado durante su intervención el exalcalde emeritense y actual diputado del PP en el Congreso, Pedro Acedo, quien ha mostrado su apoyo a su sucesora al frente del proyecto del PP en la capital autonómica, tras una designación que ha provocado que "algunos, en su derecho", se hayan marchado del partido, pero también ha subrayado que "hay otros que vienen".

Así, ha señalado que Mérida "ha crecido más que nunca con los gobiernos del PP", y en este sentido ha ofrecido todo su apoyo y el del PP de Mérida para recuperar el gobierno municipal en las próximas elecciones municipales.