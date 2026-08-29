La piscina del Guadiana de Mérida despide este domingo su temporada estival con una nueva edición de 'Patas al Agua'

Archivo - Actividad 'Patas al agua' en Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

MÉRIDA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La piscina del Polideportivo Guadiana de Mérida se despide este domingo de su temporada de verano con la novena edición de 'Patas al Agua', una iniciativa que permite que los perros puedan disfrutar de una jornada de baño junto a sus dueños.

La actividad se prolongará desde las 12,30 a las 20,00 horas. El precio de la entrada para adultos es de cuatro euros, de tres euros para los perros y de dos euros para menores de entre 2 y 14 años. Los menores de dos años podrán entrar gratis.

Se trata de una iniciativa que organiza la asociación Acudame con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida. El consistorio ha explicado, en un comunicado, que las personas mayores de 18 años podrán asistir, o bien solo, o bien con un máximo de dos perros.

Los animales deberán contar con su cartilla sanitaria, de manera que no se permitirá la entrada sin presentar el documento.

Además, en el acceso, se comprobará que el animal tenga microchip, que se encuentre al día de la vacuna de la rabia, enfermedades y su desparasitación. Estará prohibida la entrada de hembras en celo y perros no sociables con otros perros.

Por otro lado, habrá sorpresas y algunas actividades preparadas, como un mercadillo solidario y un 'photocall' tematizado. El aforo será limitado.