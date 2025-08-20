El Plan Infoex activa el nivel 1 en un incendio forestal en Zalamea de la Serena por afección a edificaciones aisladas

Archivo - Bomberos forestales junto a un camión del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha activado el nivel 1 en un incendio en Zalamea de la Serena (Badajoz) por afección a edificaciones aisladas.

El nivel se ha activado a las 13,30 horas y el fuego afecta a pasto, matorral y arbolado diseminado, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En estos momentos, intervienen en la zona siete unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, un agente del medio natural y un técnico.