El Plan Infoex desactiva el nivel 1 del incendio de Campanario y lo da por estabilizado

Archivo - Un camión del Infoex. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

BADAJOZ, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por estabilizado y desactivado el nivel 1 de peligrosidad del incendio forestal localizado este pasado sábado en el término municipal de la localidad pacense de Campanario.

Lo ha hecho a las 23,00 horas de este pasado sábado, aunque han seguido operando en la zona siete unidades de bomberos forestales, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y bomberos de la Diputación de Badajoz, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Cabe recordar que el nivel 1 fue activado, en ese incendio de pasto, a las 16,50 horas del sábado, dada su proximidad a naves ganaderas de la zona.