El pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprueba por unanimidad nombrar alcaldesa perpetua a la Virgen de la Soledad - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha celebrado este miércoles, día 9, una sesión extraordinaria en la que ha aprobado por unanimidad de los grupos políticos el nombramiento de Nuestra Señora de la Soledad, patrona de la capital pacense, como alcaldesa perpetua y honorífica de la ciudad.

La sesión ha contado con la presencia del arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, el vicario general, Francisco Maya; el hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo, y miembros de su junta de gobierno, y durante el mismo el alcalde, Ignacio Gragera, ha sido el encargado de leer el informe-propuesta de resolución.

Se trata de una solicitud formal realizada por Gutiérrez Jaramillo el pasado 4 de agosto en nombre y representación de la Hermandad de la Soledad, a la que se le dio inicio y trámite administrativo, ha explicado, evacuando diferentes informes a los que se han unido este informe-propuesta de resolución del instructor, José Antonio Casablanca, como concejal de Cultura y en condición de alcalde accidental en agosto.

Dicho informe-propuesta establece que el Ayuntamiento de Badajoz "desde tiempo inmemorial" ha hecho suyos los sentimientos de devoción del pueblo pacense hacia Nuestra Señora de la Soledad, a la que la corporación municipal ha venido acompañando y distinguiendo a lo largo de los siglos con gestos y reconocimientos "de muy diversa naturaleza", según acredita igualmente la solicitud presentada por la Hermandad.

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