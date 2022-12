MÉRIDA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sexto Pleno Escolar Contra el Bullying por LGBTIfobia ha reclamado que se dote a los centros de la región de un plan educativo LGBTI con la intención de contar con herramientas y recursos y no depender de la "sensibilidad" de los docentes, así como no consentir que se den pasos atrás en los derechos conseguidos por este colectivo.

El hemiciclo del parlamento autonómico ha celebrado este viernes, por sexto año consecutivo, esta sesión plenaria, que ha sido organizada por la Fundación Triángulo Extremadura, en el que han tomado la palabra miembros de la comunidad educativa del IES Alba Plata de Fuente de Cantos (Badajoz) y representantes del colectivo LGBTI.

De igual forma, también han intervenido el vicepresidente primero de la Asamblea, Miguel Ángel Morales, y la directora general de Servicios Sociales, Infancia y Familias, Carmen Núñez. El acto ha contado con la asistencia de diputados de los grupos políticos con representación en la cámara autonómica.

TESTIMONIOS

En el turno de los testimonios, la profesora del IES Alba Plata de Fuente de Cantos Juana Victoria Fernández, que forma parte del grupo de familias de Fundación Triángulo, ha defendido la necesidad de favorecer la formación para impulsar entornos de aprendizaje inclusivos.

También ha considerado que no es justo que cuando se sale de los espacios que son mayoritarios o normativos aparezcan las dificultades y ha echado en falta contar con herramientas y recursos para atender de la mejor manera las diferentes situaciones que se puedan dar en los centros escolares en relación a cuestiones de discriminación o agresión por orientación sexual.

Por su parte, las alumnas de este centro María Parra y Alicia Sayago han lamentado que el colectivo LGBTI sigue siendo invisible en muchos colegios e institutos donde aún se ataca la diferencia, por lo que han reivindicado el valor de proyectos como el que se lleva a cabo en su centro, el proyecto 'Diversum', para visibilizar a las personas LGBTI.

Otro de los testimonios ha sido aportado por Miguel Pavón, integrante del grupo joven de Fundación Triángulo, quien ha expuesto las amenazas e insultos que recibió en su infancia, incluso antes de conocer su orientación sexual, ya que, como ha dicho, tenía 6 años cuando escuchó por primera vez la palabra "maricón" referida a él mismo.

Así, ha insistido en que el colectivo LGBTI no quiere privilegios, sino leyes que les protejan para sentirse seguros y ha lanzado un mensaje de apoyo a los miembros del colectivo que en estos momentos lo puedan estar pasando mal.

De este modo, ha asegurado que ser como se es no el problema, sino que el problema es la LGBTIfobia y ha pedido que no se dejen pisar porque no están solos.

DIVERSIDAD SEXUAL Y DISCAPACIDAD

Tras Miguel Pavón ha tomado la palabra Toni Carrasco, una mujer lesbiana y con una discapacidad intelectual, quien ha pedido que no se trate a las personas con discapacidad intelectual como menores, ya que crecen "como todo el mundo".

También ha apostado por el hecho de que haya una educación que incluya a todos, ya que, cuando con 19 años de dio cuenta de que le gustaban las chicas, nadie le había hablado hasta entonces de diversidad y le hubiera gustado saber que no había nada malo en ello, ha dicho.

Juan Antonio Sánchez, del grupo joven de Fundación Triángulo, ha animado a combatir los discursos de odio ante su "escalada" y entiende que se deben blindar los derechos de las personas LGBTI, además de considerar que se debe hacer todo lo que se pueda para que la Ley Trans se pueda aprobar.

Asimismo, la integrante del grupo trans de Fundación Triángulo Camelia González ha destacado que, pese a que se ha avanzado, la LGBTIfobia sigue estando presente en las aulas, a lo que ha añadido que si no se ataja la violencia ambiental en los colegios e institutos puede que el alumnado no se sienta libre.

Finalmente, ha tomado la palabra el menor trans Joel, que ha estado acompañado de su madre, Concepción Rocha, quien ha expuesto que su hijo comenzó su transición hace un año y medio y ha encontrado el apoyo y respeto de todo su entorno, aunque, como ha dicho, no todas las experiencias son igual de positivas.

De este modo, Rocha ha pedido que se siga trabajando en el respeto a la diversidad y que no se mire hacia otro lado ante casos de acoso.

Por su parte, Joel, de 13 años, ha mostrado su orgullo por haber llegado hasta el momento en el que está, además de mostrar su satisfacción por haber encontrado la aceptación en su entorno.

De este modo, ha aseverado que las personas trans existen y que son iguales que las demás, por lo que merecen vivir una vida tranquila y sin miedo a mostrarse como son o a ser rechazados o discriminados.

También ha pedido que se tengan más en cuenta a las personas trans en el ámbito educativo, tanto en los temarios como también en otros contextos.

VIVIR LA DIVERSIDAD EN POSITIVO

Asimismo, el secretario de la Fundación Triángulo Extremadura, Hugo Alonso, ha reconocido que, pesar de los avances experimentados, solo puede sonreír "a medias", ya que sigue habiendo muchos jóvenes violentados por razón de su orientación sexual.

De esta forma, y a "pesar del lodo", también se puede percibir logros alcanzados en aquellas personas que viven la diversidad en positivo y en los docentes que protegen y amparan a los alumnos LGBTI, como los del IES Alba Plata, ha dicho.

También ha informado Alonso de que en los servicios de atención de la Fundación Triángulo se han atenido a más de 530 personas hasta noviembre. Aunque, las más graves, ha dicho, son las 22 víctimas de agresiones por LGBTIfobia.

Otra de las peticiones realizadas es que se apruebe la Ley Trans y ha confiado en que se pueda celebrar el próximo año la séptima edición de este pleno escolar, dándole "un portazo a la LGBTIfobia".

Por su parte, la directora general de general de Servicios Sociales, Infancia y Familias de la Junta, Carmen Núñez, ha apostado por crear entornos seguros, al tiempo que ha recalcado la importancia que tiene cada persona de forma individual, no permaneciendo impasible ante actos de discriminación o violencia.

También se ha referido a la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, un marco que es idóneo si se toma en serio, ha dicho.

"Tenemos la partitura, tenemos la orquesta, tenemos las herramientas, a ver si de una vez conseguimos que esta música suene diferente", ha recalcado la directora general.

CORRESPONSABILIDAD

Por último, el vicepresidente primero de la Asamblea, Miguel Ángel Morales, ha valorado la labor del activismo y ha reconocido también la corresponsabilidad de las administraciones para trabajar en otros entornos y en países de África y América Latina, lugares en los que los derechos son cercenados.

También ha apostado por la educación en valores y por enseñar en diversidad, aspectos que son fundamentales para tener una sociedad más "justa", momento en el que ha señalado que la Asamblea es un ejemplo desde hace años en la lucha contra la discriminación y a favor de los derechos humanos, resaltado el papel de su presidenta, Blanca Martín.

Morales también ha invitado a no aceptar que se den pasos atrás en la consecución de derechos, además de lamentar que la igualdad se está poniendo "en tela de juicio" por parte de algunas fuerzas políticas.

Así, ha apelado al valor de la política para conseguir que la gente pueda vivir feliz y ha recordado que el trabajo de la Asamblea ha sido reconocido a nivel europeo, en relación tanto a esta actividad como al acto en que se dio voz al pueblo ucraniano.

"Nos ofrecemos todos los grupos políticos y esta casa, que es de todos los extremeños, para que sea una caja de resonancia en defensa de vuestros derechos y nuestro compromiso, político y personal, es no dar ni un paso hacia atrás, todos hacia delante", ha incidido.