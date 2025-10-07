El pleno de Mérida aprueba inicialmente el nuevo Plan General Municipal para lograr una ciudad "más verde" y accesible

MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal extraordinario del Ayuntamiento de Mérida, celebrado este martes, ha aprobado la propuesta inicial del nuevo Plan General Municipal, que sustituirá al Plan General de Ordenación Urbana de Mérida (PGOU 2000) para el que se abre un periodo de alegaciones de tres meses.

En el pleno, el equipo de gobierno ha resaltado el trabajo, durante los últimos cinco años, del equipo técnico de la Delegación de Urbanismo y, en especial, el de su director, Ignacio Candela Maeztu.

Este plan, como ha señalado la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, tiene como fin diseñar el modelo de ciudad para los próximos veinte años, de manera que permita "dar una respuesta efectiva a las necesidades demandadas por la ciudadanía emeritense y ofrezca oportunidades a su bienestar, al crecimiento económico y a la sostenibilidad ambiental".

En este sentido, ha asegurado que el ayuntamiento emeritense está construyendo "la Mérida de las personas a través de "un diseño equilibrado de la ciudad, desde una mirada actualizada al urbanismo sostenible, regenerador y rehabilitador" y poniendo "el foco en cuestiones como la eficiencia energética, la salud y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales".

Todo ello, ha remarcado, a través de esta "hoja de ruta" para lograr "una Mérida habitable, disfrutable, más verde, accesible y transitable, interconectada y moderna".

De este modo, ha señalado que para conseguir estos "objetivos de interés general" ha sido "esencial" tanto la participación ciudadana como la coordinación administrativa "desde los inicios de este proceso", al tiempo que ha incidido en la necesidad de que la ciudadanía y los diferentes colectivos de la ciudad continúen aportando "sus ideas y sus ilusiones" para contribuir a "enriquecer estos documentos".

Cabe destacar que se trata del tercer proceso participativo respecto al proceso de revisión iniciado en el año 2020, ha informado el consistorio emeritense en nota de prensa.

