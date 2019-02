Podemos Extremadura expone que "otra España se abre" frente al modelo que defendió este domingo el "bloque reaccionario"

Publicado 11/02/2019 13:27:21 CET

MÉRIDA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, ha expuesto que "otra España se abre" frente al modelo que defendió este domingo el "bloque reaccionario" que se concentró en la Plaza de Colón de Madrid.

Así De Miguel ha valorado que frente a la movilización de este pasado domingo contra la política de Pedro Sánchez en Cataluña hay otras movilizaciones que "avanzan con mucha más fuerza", como son aquellas que luchan por los derechos sociales o por los servicios públicos.

"La España que venía a defender ayer el bloque reaccionario es una España de otro tiempo que quiere retrotraernos a décadas anteriores y a un retroceso en nuestros derechos sociales y, frente a ella, otra España se abre, un España que además está luchando por tener un país mucho más moderno, mucho más libre, fraterno e igualitario", ha asegurado este lunes en una rueda de prensa en Mérida (Badajoz).

De esta forma, y respecto a la concentración de Madrid, De Miguel ha indicado que "estuvo por debajo" tanto de los "deseos de los organizadores" como de las "expectativas" puestas por los medios de comunicación, al ser la manifestación con "menor participación de las que ha organizado la derecha en la última década".

"Ayer donde se dieron las manifestaciones patrióticas fueron en Santiago de Compostela y en Teruel, donde hubo concentraciones muy multitudinarias por la defensa de los servicios públicos", ha indicado De Miguel, quien ha añadido que el concepto que tiene Podemos del patriotismo es el de "país que cuide de su gente"

"Nosotros creemos que el patriotismo es aquel que defiende el Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros al mes, defiende un aumento en la dependencia, defiende el subsidio para mayores de 52 años, defiende más fondos para la lucha contra la violencia de género", ha resaltado.

ENMIENDAS A LOS PGE

En otro orden de asuntos, Irene de Miguel ha criticado que los partidos independentistas estén "anteponiendo sus intereses de resolución de un conflicto territorial" a unos Presupuestos Generales del Estado que "vienen a mejorar la vida de la gente".

Así, y ante la próxima votación de las enmiendas a la totalidad presentadas por estas formaciones a los PGE, De Miguel ha considerado que Esquerra Republica y el PDeCAT son "bastantes irresponsables" al plantear que las cuentas se "vayan para atrás".

"Hay que actuar con mayor altura de miras, con mayor compromiso político y con mayor responsabilidad a la hora de hablar de las cosas del comer, como son los Presupuestos Generales del Estado", ha dicho.

De esta forma, De Miguel ha apuntado que la resolución de dicho conflicto es "importante" y al mismo Podemos no le da "la espalda", sino que cree que "hay que avanzar en el diálogo", pero ha considerado que estos presupuestos son una "conquista social tremenda" y son los "más sociales que ha habido en nuestra democracia".

"Vienen a recuperar esos derechos perdidos y a acabar con la austeridad y el recorte. Obviamente no son los presupuestos de Podemos pero sí que hemos dado grandes pasos y hemos hecho grandes avances, arrancándole al Partido Socialista cuestiones muy cruciales como la Subida del Salario Mínimo o el aumento del 59 por ciento a la dependencia", ha dicho.

AUMENTAR LOS FONDOS PARA LA DEPENDENCIA

Por otro lado, la candidata de Podemos a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha instado al Ejecuto regional a que "se ponga las pilas" y se empiece a ocupar "de lo que verdaderamente importa", que es "mejorar la vida de la gente corriente".

Así, ha dicho que el gobierno presidido por Guillermo Fernández Vara "debería priorizar" y acabar con las "nóminas indignas" de algunos trabajadores del sector de la dependencia, así como "hacer caso" a la enmienda de Podemos para mejorar el sueldo de estos trabajadores, que normalmente son mujeres en el medio rural.

En esta línea, ha recordado que Podemos presentó una enmienda parcial a los presupuestos autonómicos y que fue aceptada que recogía aumentar los fondos para la dependencia en 6 millones de euros, para mejorar las ayudas y acabar con la "precarización" del trabajo de los cuidados.

"No es justo, no es de recibo que las personas que se están dedicando a cuidar de nuestras personas más vulnerables tengan nóminas de 3,4 euros la hora", ha lamentado.

Asimismo, y ante las publicaciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de nuevas licitaciones en el tren de alta velocidad para la región, Irene de Miguel ha considerado este hecho "positivo".

"Aunque nosotros hasta que no lo veamos no nos lo creemos, porque hemos visto cómo se han hecho licitaciones durante estos años pero el problema que tenemos luego son las ejecuciones y hasta que no se ejecute el 100 por cien de lo que se presupueste y se licita pues no habrá ningún avance", ha indicado.

Finalmente, ha criticado que la Junta de Extremadura organice este semana un foro contra el despoblamiento en Caminomorisco, y al que solo acudirán, ha dicho, los secretarios y los directores generales del Ejecutivo socialista.

"Va a ser un foro donde no sé si van a lograr avanzar, porque se van a reunir dolo ellos y nada más que ellos y creemos que tendría que ser un foro más amplio, donde vinieran técnicos y técnicas a explicar todo lo que se está haciendo, no solo en Extremadura sino en otras regiones", ha remarcado.