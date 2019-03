La Policía Local de Badajoz pone a disposición judicial a cuatro conductores por positivo en alcohol

Publicado 11/03/2019 9:52:55 CET

BADAJOZ, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Badajoz ha puesto a disposición judicial a cuatro conductores que dieron positivo en alcoholemia tras los distintos controles preventivos de alcohol y drogas que ha realizado el cuerpo durante este pasado fin de semana.

Así, como ha indicado la Policía Local de Badajoz en nota de prensa, continuarán diariamente realizando controles de alcohol y drogas en Badajoz, de los que es coordinador el Inspector 2º Jefe de la Policía Local.

Además, estos controles han tenido lugar durante el pasado fin de semana en la avenida Luis Movilla Montero, (Carretera de Olivenza) y en la Ronda Circunvalación Reina Sofía.

Asimismo, los conductores puestos a disposición de la Autoridad Judicial y los cuales pasarán en las próximas horas, como imputados como presuntos autores de un Delito Contra la Seguridad vial, son de edades comprendidas de entre 19 a 64 años.

Estos conductores, según ha señalado la Policía Local, se pueden enfrentar tal y como lo contempla el Código Penal a la Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años y a una pena de prisión de tres a seis meses o multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Pero además, la Policía Local de Badajoz también ha hecho controles "de forma exhaustiva" en el interior del Mercadillo del Polígono El Nevero, formulándose un total de 25 actas-denuncia por diferentes infracciones, como las de no tener licencia, no adaptarse a la venta el producto al permiso autorizado o bien, no estar presente en dicho puesto la persona para la que fue concedida dicha autorización.