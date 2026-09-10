La Policía Local formula 59 denuncias a vehículos en el entorno del Estadio Vivero por conducción temeraria y ruidos

Archivo - Coche de la Policía Local de Badajoz con el Deltacar - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ - Archivo

BADAJOZ, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Badajoz levantó un total de 59 denuncias en un dispositivo contra las conductas de riesgo relacionadas con los vehículos el pasado viernes en el entorno del Estadio Vivero, 4 de septiembre, en el estadio vivero, entres las que destacan las relacionadas con conducciones temerarias y la utilización de sistemas de escape libres o no reglamentarios.

Además, dos vehículos fueron retirados de la vía pública al presentar circunstancias que suponían un grave riesgo para la circulación.

La Policía Local de Badajoz mantiene desde el pasado mes de mayo una vigilancia continuada en el entorno del Estadio Vivero con el objetivo de prevenir conductas de riesgo relacionadas con los vehículos, garantizar la seguridad vial y evitar molestias a los vecinos.

Desde entonces se han desarrollado diferentes actuaciones y controles policiales en la zona, con denuncias por infracciones relacionadas con la circulación y las condiciones de los vehículos, además de dispositivos específicos cuando las circunstancias lo han requerido.

Entre las primeras actuaciones destaca el dispositivo establecido durante la noche del 8 de mayo para controlar las concentraciones de vehículos tuning y prevenir posibles carreras ilegales en los alrededores del Estadio Vivero.

En aquel operativo se formularon 18 boletines de denuncia por diferentes infracciones, entre ellas conducción temeraria, instalación de tubos de escape no homologados, incumplimiento de elementos de seguridad y neumáticos en mal estado.

Además, los agentes levantaron un acta por incumplimiento de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y otra por tenencia de sustancias estupefacientes. Dos vehículos fueron trasladados posteriormente a la ITV debido al grave riesgo que presentaban para la seguridad vial y quedaron inmovilizados hasta la subsanación de las deficiencias detectadas.