La Policía Nacional se incauta de 3,3 kilos de cocaína en Plasencia, la mayor aprehensión de la ciudad

Cocaina incautada en Plasencia - POLICÍA NACIONAL

PLASENCIA (CÁCERES), 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional se ha incautado de 3,3 kilos de cocaína en la localidad cacereña de Plasencia, en lo que supone la mayor aprehensión de esta droga realizada en la ciudad, en una actuación en la que se ha detenido a un hombre y se busca a su hermano.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de octubre, después que el Grupo de Policía Judicial de Plasencia hubiera recibido diversas informaciones sobre la posible implicación de dos hermanos que podrían estar dedicándose a la distribución de cocaína entre otros grupos vinculados al narcotráfico en la localidad.

Con estos datos, los agentes llevaron a cabo numerosas gestiones en las que pudieron identificar plenamente a los presuntos responsables, dos hermanos ya conocidos por la policía, que localizó además uno de los principales puntos de la actividad, situado en una parcela de la carretera de Trujillo, lugar en el que continuaron centrando las vigilancias.

Durante el desarrollo de las investigaciones, los agentes llegaron a comprobar todas las medidas de seguridad que adoptaban los dos hermanos presuntamente implicados y los contactos con otros grupos dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes.

Así, y durante uno de los numerosos dispositivos establecidos, el pasado 10 e octubre se observó a uno de los investigados cómo cambiaba el vehículo que conducía en un aparcamiento de la localidad, abandonando la ciudad en dirección Sevilla, por lo que la Policía Nacional estableció varios controles en los accesos a la ciudad y en la parcela vinculada a los dos hermanos.

Durante el transcurso de esta vigilancia, tuvieron un encuentro entre ambos hermanos, entregándose un bulto, para continuar la marcha el primero de ellos hacia la parcela, si bien, sobre las 22,30 horas, cuando trató de acceder a la finca, los agentes dieron el alto al vehículo, pero el conductor hizo caso omiso a las indicaciones, huyó del lugar y arrojó un paquete por la ventana.

Este paquete fue recuperado por los agentes, que contenía varios envoltorios de sustancia que resultó ser cocaína, con un peso de 3 kilos y 300 gramos, según informa la Policía Nacional en nota de prensa.

Así, y ante el riesgo que suponía la conducción del fugado para el resto de usuarios de la vía y los propios agentes, se desistió de su interceptación debido a que se encontraba plenamente identificados.

Al día siguiente, 11 de octubre, los investigadores procedieron a la detención del segundo hermano en su domicilio, como presunto responsable de un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas, e intervinieron dos vehículos de alta gama.

El detenido es un varón de 36 años, que cuenta con antecedentes anteriores por hechos similares, quien tras la instrucción del pertinente atestado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su libertad con cargos.

Destaca la Policía Nacional que en el dispositivo han participado unidades de Seguridad Ciudadana de Plasencia, Policía Judicial de Plasencia y Cáceres, que continúan con las investigaciones para la localización y detención del otro hermano.